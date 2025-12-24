Daniel Bîrligea se felicită pentru transferul la FCSB: “Am ajuns la o echipă mare, cu fani mulți, cu vizibilitate!”

ADVERTISEMENT

Desemnat cel mai bun atacant al anului la Super Gala Fanatik 2025, Daniel Bîrligea este conștient că transferul de la CFR Cluj la FCSB l-a ajutat foarte mult să crească în plan personal.

Cum l-a ajutat transferul la FCSB pe Daniel Bîrligea

Internaționalul român a mărturisit că anul 2025 a fost unul și cu bune, dar și cu rele, și a precizat că premiul primit îl face să muncească și mai mult pe viitor pentru a deveni și mai competitiv.

”A fost un an mixt, cu urcușuri și coborâșuri. Putea fi mult mai bine, sper ca anul viitor să fie doar urcuș, să revenim ca echipă, iar personal să fac mult mai mult decât am făcut anul ăsta.

(n.r. – Ești atacantul anului. Cum te face să te simți acest premiu?) Este un premiu care mă face să dau și mult în viitor. Sunt mândru pentru că îmi premiază munca și silința de zi cu zi”, a declarat Bîrligea, la .

Încântat de mutarea la FCSB

Atacantul în vârstă de 25 de ani, achiziționat de FCSB de la CFR Cluj în vara anului 2024 pentru 3 milioane de euro, s-a arătat încântat că a ajuns la o echipă cu suporteri, vizibilitate și cu fotbaliști de mare valoare.

”Cred că FCSB m-a ajutat foarte mult la creșterea personală, pentru că am ajuns într-un ambient mai plăcut. O echipă mult mai mare, cu suporteri și vizibilitate mai bună, cu colegi mai experimentați și foarte buni. Toate aceste lucruri m-au ajutat pe mine personal, dar și pe noi ca echipă să evoluăm împreună”, a spus Daniel Bîrligea, la Super Gala Fanatik 2025.

Bîrligea a revenit cu scandal la FCSB

Accidentat în partida din Europa League cu Steaua Roșie Belgrad, de la sfârșitul lunii noiembrie, Daniel Bîrligea a avut nevoie de o pauză de 3 săptămâni. El , din ultima etapă pe 2025 a SuperLigii.

Atacantul a început meciul ca titular, dar a fost schimbat în minutul 67. El a avut o către staff-ul tehnic și pe buze i s-a putut citi: ”De ce mă schimbi?”. Ajuns la banca de rezerve, Bîrligea i-a cerut explicații lui Mihai Pintilii.

Patronul Gigi Becali a fost , însă a anunțat că nu-l va amenda. ”Mi-a displăcut Bîrligea. Singur cu portarul ratezi, ai pierdut toate mingile. Bă, pentru ce ești tu supărat? E problema lor dacă scapă cuvinte urâte. Amenzi și cu asta basta!

S-a bătut toată săptămâna să joace, a dat și pasul de gol, a scăpat. El nu știe că schimbarea care s-a făcut a fost programată. A fost de dinainte programat să se ducă Olaru în stângă, să intre Stoian și cu Edjouma.

A fost programată de 5 zile. De unde să știe Bîrligea ce programăm noi? Era programat să iasă la pauză, el a jucat 60 și ceva de minute. A dat pasul de gol, bravo lui. Nu primește amendă, primește o primă (n.r. râde)”, a afirmat Becali.

