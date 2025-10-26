Daniel Bîrligea și Darius Olaru au dezvăluit secretul victoriei lui FCSB cu 4-0 împotriva lui UTA: „Ne-am distrat”

ADVERTISEMENT

După ce a dezamăgit în meciul cu Metaloglobus de la Clinceni, FCSB s-a revanșat în fața propriilor fani și a învins-o categoric pe UTA. „Roș-albaștrii” au câștigat cu 4-0, iar Daniel Bîrligea și Darius Olaru au dezvăluit că lucrul diferit pe care au încercat să-l facă în această partidă a fost să se bucure mai mult de fotbal.

Daniel Bîrligea și-a găsit cu greu cuvintele după prima victorie la scor a lui FCSB

Deși părea că se află într-o revenire de formă după două victorii cu Oțelul și Craiova, înfrângerea de la Clinceni le-a tăiat aripile jucătorilor lui Elias Charalambous. Minutele bune de joc din Europa League împotriva lui Bologna au dat speranță jucătorilor, iar „roș-albaștrii” au înregistrat o victorie categorică contra arădenilor. Venit la flash-interviu, Daniel Bîrligea aproape că nu și-a mai găsit cuvintele după o victorie atât de clară:

„Nu am cuvinte. A fost o seară frumoasă. Ne-am distrat, am luptat cu toții și am obținut trei puncte care sunt foarte importante pentru noi. Nu m-am uitat la reluarea golului, am stat cu copiii până acum. Am încercat și s-a dus în poartă. Dacă nu încerci, e greu să intre în poartă. Personal, nu prea îmi vin șuturi de la distanță pentru că sunt mereu în careu, dar acum am avut această situație.

M-a ajutat și golul cu Bologna. Aveam o mică frustrare interioară pentru că nu reușeam să marchez, dar nici echipa nu reușea. A fost o eliberare, care chiar dacă nu a adus cele trei puncte, pentru mine a însemnat ceva. Este o victorie care ne dă trei puncte și deja ne gândim la Cupă. Cum am jucat în seara asta, am simțit că am luptat ca înainte. Ne-am dorit să luăm aceste puncte. Ne-am dat seama și de situație și de faptul că cele trei puncte vor fi vitale.

Au fost și până acum meciuri din 3 în 3 zile, dar oboseala nu am simțit-o, chiar dacă nu prea am câștigat. Sperăm să aducem victorii, pentru că avem jucători cu calitate. Momentan ne gândim la U Cluj, încercăm să luăm trei puncte și acolo și vedem ce va veni după. Normal că vrem și Cupa. Atât timp cât putem lupta pe trei fronturi, de ce nu?”, a spus Daniel Bîrligea, conform

Darius Olaru a explicat de ce a executat el cel de-al doilea penalty în FCSB – UTA 4-0

după ce Florin Tănase i-a cedat mingea pentru a executa cel de-al doilea penalty obținut de gruparea „roș-albastră”. Deși Tase este un expert al loviturilor de pedeapsă, Darius Olaru a pus mingea pe punctul cu var și a dus scorul la 3-0 pentru bucureșteni, ca La fel ca și Bîrligea, Darius Olaru este de părere că plăcerea din jocul de duminică seară a constituit un atu pentru campioana en-titre:

„Trebuie să jucăm cu plăcere și să nu mai fim crispați, dar asta va veni odată cu rezultatele bune. Vrem, nu vrem, tot s-a adunat ceva presiune neavând rezultate și se simte o crispare în jocul nostru. Din păcate, am arătat bine cu Bologna după 2-0. Ați văzut, Metaloglobus a făcut și azi un rezultat bun. Noi nu trebuia să pierdem acel meci, indiferent cum o făceam, dar nu mai vreau să mă gândesc la acel meci. Am avut o discuție între noi și era clar că trebuie să avem o reacție după acel rezultat.

Am avut câteva discuții, nimic special. Ne-am bucurat de fotbal în această seară, am marcat și patru goluri. Da, la penalty ne lăsăm unul pe altul. Execută cine se simte mai bine. Mă bucur că am marcat și eu, și el. Văd că pe la noi în campionat zice toată lumea că le este greu acum, că au meciuri în Cupa României. Noi ce să mai zicem? Nouă nu ne este greu? Anul trecut parcă era altă motivație, altă plăcere… când ai rezultate te simți altfel ca fotbalist. Doar noi știm câtă plăcere e la antrenament atunci când câștigi meciuri”, a declarat Darius Olaru, conform sursei citate anterior.