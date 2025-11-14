Daniel Bîrligea și Darius Olaru, gata de război în Bosnia – România: „E un obiectiv național”

ADVERTISEMENT

Daniel Bîrligea (25 de ani) și Darius Olaru (27 de ani) se numără printre cei 5 jucători de la FCSB convocați de Mircea Lucescu pentru „dubla” cu Bosnia și San Marino. Cele două vedete ale campioanei României vor la Cupa Mondială și sunt gata de război la Sarajevo.

Daniel Bîrligea, neînfricat înainte de Bosnia – România

România are șanse mari să termine pe locul 2 în Grupa H din preliminariile CM 2026. Pentru acest lucru „tricolorii” trebuie să câștige ultimele două partide, cu Bosnia și San Marino.

O eventuală clasare pe locul 2 Până acolo mai este însă drum lung. Fotbaliștii lui Lucescu trebuie să câștige la Sarajevo, în partida programată sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45.

„Știu că putem să fim luptători, putem avea atitudine foarte bună și cred că vom face un meci de suflet. Știu că de fiecare dată când a trebuit am pus sufletul în teren și am încercat să aducem rezultate bune.

(n.r. – Suntem pregătiți de un astfel de meci decisiv?) De ce nu? Suntem fotbaliști profesioniști să jucăm meciuri ca acesta sau chiar și mai importante.

(n.r. – Ce ar însemna pentru tine să fii la Mondial?) E un obiectiv și personal, dar și mai mult de atât. E un obiectiv național. Pe lângă obiectiv, ar fi o mândrie foarte mare și vrem să ajungem acolo luptând, să arătăm că merităm să fie acolo”, a declarat Daniel Bîrligea.

Ce jucători de la FCSB a convocat Mircea Lucescu la echipa națională

pentru meciurile cu Bosnia și San Marino. Campioana României are 5 jucători la lot: Ștefan Târnovanu, Darius Olaru, David Miculescu, Florin Tănase și Daniel Bîrligea.

„Eu sper că vom face un meci bun cu Bosnia. Îmi doresc mult să câștigăm și să prindem locul 2. Ne legăm de orice speranță și ne jucăm toate șansele până la sfârșit”, a transmis Darius Olaru.