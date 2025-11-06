Daniel Bîrligea și Darius Olaru, pregătiți de un meci mare înainte de Basel – FCSB. Video

ADVERTISEMENT

FCSB începe ușor-ușor să-și revină în campionat, însă în Europa League situația nu este tocmai roz. „Roș-albaștrii” au doar 3 puncte după 3 etape, iar dacă vor pierde din nou în Elveția, misiunea de a se califica mai departe se va îngreuna din ce în ce mai tare. Daniel Bîrligea și Darius Olaru s-au arătat optimiști înaintea meciului cu Basel.

Daniel Bîrligea, gata de luptă! Ce a spus înaintea meciului Basel – FCSB

Daniel Bîrligea este un jucător extrem de valoros al lui FCSB, tocmai pentru calitatea sa de a-și pune sufletul pe masă la fiecare meci. Spiritul său combativ este pe placul patronului, care speră să ia mulți bani prin vânzarea sa, dar înainte de toate el îl vede ca unul dintre pilonii principali pentru acest sezon. Înaintea meciului de la Basel, atacantul „roș-albaștrilor” este gata de o nouă luptă:

„Este un meci greu, trebuie să fim pregătiți. Trebuie să ne pregătim în următoarele ore, pentru că nu mai este mult până la meci. Sper să facem o partidă cât mai bună. Avem șansele noastre, putem să luptăm și, de ce nu, să câștigăm. Eu mă voi concentra pe prezent și să dau cât pot. Sper să fiu cât mai bine pe teren”, a spus Daniel Bîrligea cu mai puțin de 24 de ore înainte de meci.

Darius Olaru, în revenire de formă înaintea meciului de la Basel. Cum a comentat seria interminabilă de jocuri în deplasare

Meciul cu Basel va fi a treia partidă consecutivă jucată în deplasare, iar din Elveția elevii lui Charalambous vor merge direct la Sibiu pentru meciul de campionat cu Hermannstadt.

Darius Olaru a vorbit despre acest lucru înaintea partidei cu Basel și a declarat că aceste deplasări au devenit o obișnuință pentru jucătorii campioanei în ultimii doi ani, ba chiar au început să le facă plăcere. Primele două meciuri s-au încheiat cu victorie, iar căpitanul a înscris o dublă în meciul de pe Cluj Arena. Olaru speră ca echipa sa să ia cele trei puncte și din Elveția.

„Deși din trei meciuri avem doar o victorie, cred că mai avem șanse să ne calificăm mai departe. Și Basel are la fel. Îmi doresc să mergem acolo, să facem un meci bun și să-l câștigăm. Ne-am obișnuit cu cantonamente, deplasări… cumva a început să ne și placă. Asta ne este meseria. Când ajungem la meci trebuie să le facem pe plac și fanilor. Ca să ajungem în Europa trebuie să fii bun în campionat, clar că vrem să demonstrăm acum că avem un nivel bun”, a spus Darius Olaru.

Ce rezultate a obținut FCSB în Europa League până în acest moment

FCSB a început foarte bine noua stagiune de Europa League, cu o victorie cu 1-0 în deplasarea din Olanda, unde a înfruntat Go Ahead Eagles. În ciuda startului ce oferea speranțe, campioana României nu a mai scos niciun punct din ultimele două meciuri, pe care le-a jucat pe teren propriu.

În etapa a doua, FCSB a fost învinsă fără drept de apel pe Arena Națională de Young Boys Berna. Chiar dacă tabela a arătat o diferență de doar două goluri, „roș-albaștrii” au fost destul de absenți în atac. În schimb, însă campioana României a avut mai multe șanse de a mai înscrie. În continuare, în afara meciului cu Basel, FCSB va mai întâlni Steaua Roșie Belgrad, Dinamo Zagreb, Feyenoord și Fenerbahce.