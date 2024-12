Daniel Bîrligea și Denis Alibec, comparați de Ciprian Marica. Verdictul fostului atacant: „Nu pot juca amândoi la echipa națională”

Fără dar și poate, Denis Alibec și Daniel Bîrligea sunt doi dintre cei mai valoroși atacanți din SuperLiga în acest moment. Ciprian Marica a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre fotbaliștii care se luptă pentru postul de titular la naționala României.

Ciprian Marica i-a comparat pe Bîrligea și Alibec: „Sunt doi jucători total diferiți”

Transferul la a fost de bun augur pentru Daniel Bîrligea. „Buldozerul” s-a transformat într-o mașinărie de goluri în tricoul „roș-albaștrilor” și i-a atras atenția lui Mircea Lucescu, care l-a convocat la națională pentru ultimele meciuri din Liga Națiunilor.

La națională se luptă pentru postul de titular și cu Denis Alibec. Ciprian Marica i-a analizat pe cei doi fotbaliști la FANATIK SUPERLIGA, show live pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

„Se simte bine acolo unde e. Bîrligea a beneficiat de suportul patronului, s-a plătit o sumă importantă pentru el și nu a dezamăgit prin evoluții. E un atacant care a demonstrat că are calitate încă de când era la CFR, nu întâmplător s-au plătit banii ăștia pe el.

Eu cred că sunt doi jucători total diferiți, Alibec este un jucător care are execuție. Bîrligea este și un jucător de formă, iar în momentul de față este într-o formă foarte bună. Nu cred că la echipa națională putem să jucăm cu doi atacanți, sunt foarte puține echipe în fotbalul modern care joacă cu doi atacanți”, a spus Ciprian Marica.

Câte milioane de euro va câștiga Gigi Becali din transferul lui Bîrligea: „Trag banii la el, ceva de speriat”

de la FCSB. „Oracolul de la Bălcești” spune că atacantul „roș-albaștrilor” o să plece din Capitală pentru 15 milioane de euro.

„(n.r. – Ce părere ai de Bîrligea ăsta?) Se va vinde cu peste 10 milioane de euro. Acum, într-un an. Are forță. (n.r. – Are clauză de 15 milioane) Se va vinde peste 15 milioane. (n.r. – A dat lovitura Gigi Becali?) Ăsta dă lovituri, are noroc de bani dracul ăsta. Trag banii la Gigi, ceva de speriat!.

(n.r. – FCSB cum ți s-a părut aseară cu Oțelul?) Putea să mai dea 3. E foarte puternică, e cea mai puternică din campionat. Eu aici la tine în emisiune am spus că una dintre cele mai slabe echipe din campionat e Oțelul Galați și era pe locul 2.

Numai că are antrenor care îi ține în priză și datorită alergăturii au avut și ceva rezultate. Parcă am avut gura aurită”, a declarat Mitică Dragomir.

