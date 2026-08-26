Daniel Bîrligea și iubita sa au trecut prin momente cumplite: ”Am fugit la urgențe!”

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Momente cumplite pentru Daniel Bîrligea și frumoasa șatenă care îi este iubită de ani buni. Descoperă în rândurile de mai jos prin ce necazuri au trecut cei doi, dar și cum s-a terminat în cele din urmă întreaga întâmplare.

Experiența trăită de Daniel Bîrligea și partenera sa

Daniel Bîrligea (26 ani) este unul dintre cei mai importanți jucători ai lui FCSB, dar este aproape de o schimbare radicală în planul profesional. Cunoscutul atacant român este , urmând să semneze un contract cu o echipă proaspăt promovată în prima divizie a campionatului italian.

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Frosinone este formația care îl vrea pe fotbalistul originar din Brăila. Sportivul ia în calcul această mutare, cel mai probabil, pentru că partenera de viață a locuit o perioadă lungă în străinătate. Antonia Salanță a absolvit cursurile unei facultăți de prestigiu din Milano. Astfel, meseria sa de bază este cea de designer vestimentar. În plus, cuplul urmează să ajungă la altar cât de curând.

Până când vor pune la punct toate detaliile legat de eveniment se concentrează pe alte lucruri. Frumoasa șatenă a dezvăluit că a trecut printr-o experiență nefericită cu animalul său de companie. Patrupedul Mylo a fost mușcat de o albină și a avut imediat nevoie de îngrijiri medicale. A fost la un pas să-și piardă viața.

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„Micuțul nostru ne-a dat sperietura vieții. A făcut șoc anafilactic de la o albinuță și un început de hipotermie. Am fugit la urgențe și a fost internat câteva ore”, a dezvăluit , la secțiunea Stories, de pe Instagram. Ulterior, a venit cu noi informații despre starea câinelui.

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Antonia Salanță a completat: „piticul e sănătos, voinic și fericit acum”. Mesajul a fost însoțit de o imagine cu atacantul lui FCSB alături de patruped. Sportivul a apărut cu acest câine în repetate rânduri pe stadion, dar și într-o campanie a Federației Române de Fotbal împotriva violenței asupra animalelor. Acțiunea a fost intitulată „Fair Play în viață”.

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Daniel Bîrligea, un iubitor de animale

Tot pe rețelele de socializare Daniel Bîrligea a fost surprins într-o ipostază inedită. Fotbalistul a fost filmat de iubita sa în timp ce hrănește animalele de la o fermă, în prim-plan fiind un măgăruș. Sportivul este foarte afectuos cu acesta, pupându-l fără nicio reținere. De asemenea, în preajma lui se află mai multe oi.

Stânca cu animale pare a fi într-o zonă de deal din România, frumoasa șatenă recunoscând că adoră viața la țară. Antonia Salanță are mai multe postări în care trăiește din plin visul acesta, dorindu-și să fie înconjurată de natură. Se filmează adesea călărind pe malul mării sau când le pun fân cailor, într-un peisaj mirific.