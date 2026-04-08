Daniel Bîrligea și iubita sa, în lacrimi la catafalcul lui Mircea Lucescu. Atacantul de la FCSB nu s-a putut abține

Daniel Bîrligea nu s-a putut abține la catafalcul lui Mircea Lucescu. Atacantul de la FCSB a izbucnit în lacrimi alături de iubita sa. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
09.04.2026 | 00:18
Daniel Bîrligea și iubita sa, în lacrimi la catafalcul lui Mircea Lucescu. Foto: Colaj Fanatik
Fotbalul mondial a fost zguduit marți, 7 aprilie, de o veste tristă. În plină Săptămână Mare, Mircea Lucescu, unul dintre cei mai titrați antrenori din istorie, a încetat din viață la vârsta de 80 de ani. Daniel Bîrligea a asistat la priveghiul de pe Arena Națională, însă nu s-a putut abține la catafalcul lui „Il Luce”.

Daniel Bîrligea și iubita sa, în lacrimi la catafalcul lui Mircea Lucescu

Trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost depus miercuri, 8 aprilie, la Arena Națională. Cei care l-au cunoscut sau și-au dorit să-l cunoască au putut aduce un ultim omagiu celui mai titrat antrenor român. Daniel Bîrligea, atacant pe care s-a bazat „Il Luce” la barajul cu Turcia, nu a putut lipsi de la cel mai mare stadion al țării.

Jucătorul de la FCSB a fost însoțit de iubita sa, Antonia Salanță. Vizibil afectați de trecerea în neființă a lui Mircea Lucescu, cei doi au lăcrimat în momentul în care au văzut catafalcul pe care era depus sicriul fostului selecționer. „Il Luce” a avut o încredere deosebită în Daniel Bîrligea, atacantul fiind folosit în ultimul său meci din carieră.

Daniel Bîrligea a adunat 7 selecții dintr-un total de 9 cu Mircea Lucescu selecționer, timp în care a reușit să marcheze două gol, contra Ciprului și Bosniei. Cu siguranță vestea trecerii în neființă a lui „Il Luce” a luat prin surprindere toți componenții „Generației de Suflet”, printre care și atacantul de la FCSB.

Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
Digi24.ro
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
Daniel Bîrligea, în lacrimi alături de iubita sa la catafalcul lui Mircea Lucescu. Foto: captură TVR Sport
Mircea Lucescu va fi înmormântat vineri, 10 aprilie

Cei care doresc să aprindă o lumânare și să-i aducă un ultim omagiu legendarului Mircea Lucescu o pot face joi, 9 aprilie, în intervalul 10:00–20:00. Vineri va reprezenta ultima zi a ceremoniilor dedicate dispariției sale, acestea urmând să se desfășoare într-un cadru sobru și discret, în două locații. La Biserica Sfântul Elefterie, cortegiul funerar va ajunge pentru slujba de înmormântare programată la ora 10:00, participarea fiind restrânsă la familie și invitații apropiați.

Radu Naum: ”Mircea Lucescu n-a murit dintr-odată. A fost o operațiune de acoperire...
Digisport.ro
Radu Naum: ”Mircea Lucescu n-a murit dintr-odată. A fost o operațiune de acoperire colosală”. Cu ce boală fusese diagnosticat

Ulterior, la Cimitirul Bellu, ceremonia va continua de la ora 12:20, când vor fi acordate onoruri militare în semn de respect pentru meritele sale deosebite. Înhumarea este programată la ora 13:10, iar, conform dorinței familiei, accesul publicului va fi limitat, zona fiind rezervată exclusiv cercului restrâns de apropiați.

Cine e vedeta din România apărută în tribune la Real – Bayern. Cum...
Fanatik
Cine e vedeta din România apărută în tribune la Real – Bayern. Cum a reacționat când a văzut arena: ”Wow! Un copil fericit!”
Fernandinho, legenda lui Șahtior și Manchester City, cuvinte emoționante pentru Fanatik: „Mircea Lucescu...
Fanatik
Fernandinho, legenda lui Șahtior și Manchester City, cuvinte emoționante pentru Fanatik: „Mircea Lucescu înseamnă totul pentru mine!”
Răzvan Raț, reacție emoționantă după moartea lui Mircea Lucescu: „M-a ajutat să devin...
Fanatik
Răzvan Raț, reacție emoționantă după moartea lui Mircea Lucescu: „M-a ajutat să devin ceea ce sunt azi”
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
