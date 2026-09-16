ADVERTISEMENT

Daniel Bîrligea (26 de ani) a făcut pasul într-un campionat puternic al lumii, însă până acum pare să aibă probleme în a se impune în echipă. În ultimul meci, cel cu Genoa, internaționalul român a fost lăsat pe banca de rezerve, iar Giovanni Becali este sigur că atacantul împrumutat de la FCSB va avea o misiune foarte dificilă, chiar dacă Frosinone este o echipă mică din Serie A.

Ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea? Românul a suferit un șoc în Serie A

Daniel Bîrligea, vedetă la FCSB, nu reușește momentan să se impună la o nou-promovată din Serie A, lucru ce dovedește încă o dată diferența uriașă dintre campionatul intern al României și competițiile tari din vestul Europei. Giovanni Becali, celebrul impresar, a vorbit despre șocul pe care atacantul român îl va resimți în curând, atunci când etapele vor trece, iar minutele sale vor fi din ce în ce mai puține.

ADVERTISEMENT

„Nu știu dacă e șoc, încă. Șocul va fi când va vede că trec etapele și el nu joacă, ăla va fi șocul. Frosinone nu joacă rău. Șansa mai mare este aceea că au clauză cum că dacă rămân în Serie A, ei mai plătesc 3,5 milioane de euro, iar el rămâne cu același contract pe care l-a semnat.

Acolo joacă Raimondo, are 4-5 goluri. Mai este un polonez care i-a costat 11-12 milioane de euro. Mai este încă unul care a costat 7 și mai este Bîrligea, care a costat 1,5 milioane de euro momentan. El a crezut că merge într-un campionat unde stăpânește limba perfect și că se rezolvă situația. Moruțan nu a știut nicio limbă și a jucat pe unde a fost. Borza vorbește bine engleză, Mihăilă știe engleză și italiană. Limba o înveți imediat, mai ales la copiii ăștia de 19-20 de ani.

ADVERTISEMENT

Bîrligea este, momentan, un jucător de 1,5 milioane de euro. Se va face de 5 milioane de euro când va rămâne Frosinone în Serie A. Și pentru Frosinone va fi greu. Surprizele astea la început de campionat merg, apoi în campionat știi cum e. Știi cum e cu sita aia… bagi în ea, cerni și rămân pietrele tari, nisipul se duce”, a declarat Ioan Becali la „Giovanni Show”.

ADVERTISEMENT

Daniel Bîrligea are concurență acerbă în Italia

Deși, în momentul în care a venit, părea că românul s-ar putea impune ca titular, acum lucrurile nu mai par așa simple pentru Daniel Bîrligea. Antonio Raimondo, atacant împrumutat de la Bologna, a intrat într-o formă extrem de bună, după ce în prima etapă a fost cel mai slab jucător al echipei.

ADVERTISEMENT

După patru etape, Frosinone se află pe locul 8 în Serie A, cu 7 puncte adunate. După ce Daniel Bîrligea a fost împrumutat, Frosinone s-a mai întărit cu un vârf de atac din Polonia, de la Lechia Gdansk. 10.7 milioane de euro au plătit italienii pentru Tomas Bobcek, care a debutat în Serie A în meciul cu Genoa,