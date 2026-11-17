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Daniel Bîrligea a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren în Bosnia – România, scor 2-1, și crede că naționala sub comanda lui Gică Hagi este pe drumul cel bun. Cu toate că România a pierdut la Zenica, Bîrligea crede că jocul echipei noastre e dătător de speranțe.

Daniel Bîrligea cere o schimbare de atitudine în jocul naționalei României

Daniel Bîrligea este nemulțumit de rezultatul din Bosnia – România, scor 2-1, însă este mulțumit de jocul echipei. Atacantul lui Frosinone crede că echipa naționala progresează de la meci la meci și, cel mai probabil, e nevoie doar de o schimbare de atitudine.

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„Doream, cu siguranță, alt rezultat. Sunt nefericit, dar cu gânduri bune. Am jucat o parte foarte mare a meciului destul de bine. Ne-am descurcat cu idei noi. Mi-a plăcut de echipă, de atitudine, până când s-a schimbat puțin meciul.

Au reușit să dea acel al doilea gol, un gol foarte frumos. Cred că trebuia să ținem bătălia puțin mai mult decât am ținut-o. Ne-am relaxat puțin cam devreme. Cred că da, ne-am relaxat puțin. Au venit peste noi, acolo s-a rupt jocul”, a explicat Bîrligea.

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Daniel Bîrligea e pregătit să meargă la echipa de club și are planuri mari în viitor

Atacantul a mărturisit că selecționerul Gică Hagi nu le-a ținut niciun discurs special în vestiar după meci, iar acum gândul său e să se întoarcă la Frosinone pentru a face lucruri mărețe cu una dintre revelațiile din Serie A în acest sezon.

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„Foarte puțin am vorbit după. Am făcut lucruri OK, dar trebuie să muncim, să fim mai atenți. Mici chestii care ne pot costa meciul sau rezultatul. .

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Momentan, merităm să fim acolo unde suntem. Trebuie să muncim mai mult, să venim cu gândul că la națională trebuie să luptăm pentru o națiune întreagă. , abia aștept să mă întorc să lupt acolo”, a completat Daniel Bîrligea.