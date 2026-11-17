Daniel Bîrligea a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren în Bosnia – România, scor 2-1, și crede că naționala sub comanda lui Gică Hagi este pe drumul cel bun. Cu toate că România a pierdut la Zenica, Bîrligea crede că jocul echipei noastre e dătător de speranțe.
Daniel Bîrligea este nemulțumit de rezultatul din Bosnia – România, scor 2-1, însă este mulțumit de jocul echipei. Atacantul lui Frosinone crede că echipa naționala progresează de la meci la meci și, cel mai probabil, e nevoie doar de o schimbare de atitudine.
„Doream, cu siguranță, alt rezultat. Sunt nefericit, dar cu gânduri bune. Am jucat o parte foarte mare a meciului destul de bine. Ne-am descurcat cu idei noi. Mi-a plăcut de echipă, de atitudine, până când s-a schimbat puțin meciul.
Au reușit să dea acel al doilea gol, un gol foarte frumos. Cred că trebuia să ținem bătălia puțin mai mult decât am ținut-o. Ne-am relaxat puțin cam devreme. Cred că da, ne-am relaxat puțin. Au venit peste noi, acolo s-a rupt jocul”, a explicat Bîrligea.
Atacantul a mărturisit că selecționerul Gică Hagi nu le-a ținut niciun discurs special în vestiar după meci, iar acum gândul său e să se întoarcă la Frosinone pentru a face lucruri mărețe cu una dintre revelațiile din Serie A în acest sezon.
„Foarte puțin am vorbit după. Am făcut lucruri OK, dar trebuie să muncim, să fim mai atenți. Mici chestii care ne pot costa meciul sau rezultatul. Ne reproșăm locul în care suntem.
Momentan, merităm să fim acolo unde suntem. Trebuie să muncim mai mult, să venim cu gândul că la națională trebuie să luptăm pentru o națiune întreagă. Mă simt bine la echipa de club, abia aștept să mă întorc să lupt acolo”, a completat Daniel Bîrligea.