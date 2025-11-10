Daniel Bîrligea, taxat de fostul selecționer al României după gestul din Hermannstadt – FCSB. „Au ajuns jucători prea mari”

ADVERTISEMENT

Daniel Bîrligea a fost remarcatul negativ al meciului Hermannstadt – FCSB. Atacantul campioanei României a fost eliminat pentru proteste, iar Victor Pițurcă, fostul selecționer al echipei naționale, este de părere că acel cartonaș roșu explică de ce FCSB se chinuie în acest sezon.

Daniel Bîrligea, eliminat pentru proteste în Hermannstadt – FCSB 3-3. Ce a făcut atacantul

Vârful celor de la FCSB a fost extrem de nervos în meciul de duminică seara. A trimis mingea în poartă, dar reușita a fost anulată. Mai apoi a urmat o serie de proteste și chiar ironii la adresa arbitrului partidei, Radu Petrescu.

ADVERTISEMENT

În doar trei minute, atacantul campioanei României a văzut două cartonașe galben , și a fost trimis la vestiare de centralul Radu Petrescu. Arbitrul, sătul de comportamentul lui Bîrligea, a decis să-l sancționeze drastic.

Ce spune Victor Pițurcă despre atitudinea jucătorilor de la FCSB

Victor Pițurcă a văzut tot momentul și e de părere că Bîrligea a dat dovadă de aroganță, așa cum o fac majoritatea jucătorilor de la FCSB. Fostul selecționer i-a criticat și pentru felul în care au sărbătorit titlul în sezonul precedent, când s-au deghizat în personaje din filme și jocuri video înainte de meciul cu Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

„Au ajuns jucători prea mari, probabil, de-asta se întâmplă lucrurile astea. Au câștigat campionatul, ați văzut cum au sărbătorit? Mie nu mi-a plăcut. Dacă s-au costumat de maniera asta, ar fi trebuit să defileze în campionatul ăsta.

ADVERTISEMENT

Acum sunt pe marginea prăpastiei, să nu intre în play-off, pentru că totul este posibil. Am văzut la Sibiu – despre joc vorbesc. Sibiul a avut multe momente în care a fost peste FCSB”, a declarat Victor Pițurcă la

Victor Pițurcă a râs de noua idee a lui Gigi Becali de a juca fără închizători la FCSB

Ba mai mult, fostul selecționer al echipei naționale s-a amuzat serios în momentul în care a fost întrebat dacă este de acord cu ideea lui „Asta e genială”, a spus el, apoi a vorbit despre „ecosistemul” de la FCSB, cu latifundiarul din Pipera în rol principal.

ADVERTISEMENT

„Nu vreau să discut aspectul ăsta. E o blasfemie să suni pe cineva care nu știe cum îl cheamă în fotbal și să spună cum și pe cine a sunat. Este, că prostim lumea. Știi care-i problema? Românilor le plac glumele astea. Nu e normal. Știți câți bani îl costă pe el? Bani mulți îl costă. Știți cât costă o deplasare, să te duci în Elveția?”, a mai spus Victor Pițurcă.