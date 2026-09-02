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Frosinone o întâlnește miercuri, 2 septembrie, de la ora 16:00, pe Sassuolo, în deplasare, în șaisprezecimile Cupei Italiei, iar atacantul român Daniel Bîrligea a fost titularizat de antrenorul italian Massimiliano Alvini.

În minutul 60, la scorul de 1-1, Daniel Bîrligea a primit o pasă foarte bună pe culoar, a scăpat de marcajul fundașului advers și l-a executat pe portar. Din păcate, reușita sa a fost anulată pentru o poziție de ofsaid. Reluarea a arătat cât de mic a fost ofsaidul. .

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La trei minute după această fază, Massimiliano Alvini a operat trei modificări. Printre cei schimbați s-a numărat și Daniel Bîrligea, care i-a lăsat locul slovacului Tomas Bobcek.

Cifrele lui Daniel Bîrligea la primul meci titular pentru Frosinone:

ocazii mari:1

goluri estimate: 0,37

șuturi pe poartă: 2

șuturi blocate: 1

atingeri: 14

atingeri în careul advers: 7

ofsaiduri: 2

driblinguri reușite: 0/1

pase precise: 4/7

pase lungi precise: 1/1

Pe finalul primei reprize, la scorul de 1-0 pentru Sassuolo, Daniel Bîrligea a ratat o nouă șansă foarte bună de a marca. Românul a primit o pasă pe poziție viitoare, a sprintat și a reluat in extremis, din cădere, puțin pe lângă poarta adversă. .

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În startul partidei, Daniel Bîrligea a avut o șansă bună de a se face remarcat. A scăpat în flancul drept, într-o poziție bună de a șuta, însă a preferat să fie altruist și a trimis mingea în fața porții. Din păcate pentru el și Frosinone, colegul său din ofensivă nu a mai urmărit faza și a rămas în spate, cel mai probabil fiind sigur că atacanul român va șuta la poartă. .

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Daniel Bîrligea, titular la Frosinone în meciul cu Sassuolo

În urmă cu șase zile, Daniel Bîrligea era anunțat drept noul jucător al celor de la Frosinone după ce în cazul salvării lui Frosinone de la retrogradare.

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La două zile distanță, Bîrligea era trimis pe teren în finalul meciului cu Fiorentina, din deplasare, câștigat surprinzător de Frosinone cu scorul de 3-0. După alte patru zile, Massimiliano Alvini a luat decizia de a-l titulariza pe fotbalistul român în meciul de Cupă cu Sassuolo.

Așadar, pentru viitorul său la Frosinone. O ocazie foarte bună de a-i demonstra antrenorului Alvini că merită să se bazeze pe serviciile sale cu încredere, chiar și în meciurile din Serie A. Atacantul român are o concurență aprigă pentru postul de atacant: noua senzație a fotbalului italian Antonio Raimondo (autor al unei duble contra Fiorentinei) și slovacul Tomas Bobcek – cel mai scump jucător transferat vreodată de Frosinone, în schimbul a 10.700.000 de euro, de la Lechia Gdansk.

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Echipele de start în Sassuolo – Frosinone

Sassuolo: Turati – Cinquegrano, Odenthal, Leysen, Obrador – Thorstvedt, Lipani, Ghion – Volpato, Bowie, Dominguez. Antrenor: Alberto Aquilani.

Frosinone: Desplanches – Tchato, Amey, Akpoguma, Terzic – Grillitsch, Hasa, El Azzouzi – Fini, Bîrligea, Zerbin. Antrenor: Massimiliano Alvini.

Fără tradiție în Cupa Italiei

Frosinone nu s-a descurcat niciodată extraordinar în Cupa Italiei. „Canarii” nu au reușit niciodată să cucerească trofeul, iar în ultimele sezoane a fost eliminată mereu în primele tururi ale competiției. Excepție a făcut sezonul 2023/2024, când Frosinone a ajuns în faza sferturilor de finală. Tot în acea stagiune, echipa avea să retrogradeze în Serie B.

Nici Sassuolo nu a reușit să ajungă vreodată în finala Cupei Italiei. Cea mai bună prezență a sa a fost un sfert de finală în sezonul 2021/2022. În ultimele sezoane, Sassuolo a părăsit competiția în primele tururi.