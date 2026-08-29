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Daniel Bîrligea, în lacrimi! Iubita fotbalistului a făcut publice culisele transferului în Italia: ”Nu am dormit de 4 zile”

Antonia Salanță a detaliat cum a trăit transferul lui Daniel Bîrligea la Frosinone, după plecarea de la FCSB. Motivul pentru care atacantul a izbucnit în plâns.
Alexa Serdan
29.08.2026 | 17:45
Daniel Birligea in lacrimi Iubita fotbalistului a facut publice culisele transferului in Italia Nu am dormit de 4 zile
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Antonia Salanță, despre transferul lui Daniel Bîrligea în Italia. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
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Iubita lui Daniel Bîrligea a făcut publice culisele transferului fotbalistului român în Italia. Antonia Salanță a trecut printr-un carusel de emoții, dezvăluind că nu a dormit deloc bine timp de patru zile. Ce a povestit.

Transferul lui Daniel Bîrligea la Frosinone, prin ochii partenerei sale

Ultimele zile au marcat un eveniment notabil pentru Daniel Bîrligea. Tânărul atacant român a semnat un contract avantajos cu o echipă din Italia. Imediat ce a ajuns la Frosinone jucătorul a luat prima decizie pe cont propriu. Astfel, a renunțat la tricoul cu numărul 9 și a ales un alt număr care să-l reprezinte în străinătate, și anume 11.

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Partenera fotbalistului, Antonia Salanță, nu s-a putut abține și a detaliat cum a arătat această experiență în viziunea sa. Frumoasa șatenă a recurs la o postare specială în mediul online, unde emoțiile au fost subiectul principal. În calupul de imagini se poate observa cum cei doi au lacrimi în ochi, după ce au trecut prin mai multe stări. Tânăra a dat notă fiecărei experiențe și emoții trăite intens. Din păcate, în momentul în care fotbalistul punea la punct detaliile despre plecarea în Italia animalul lor de companie a ajuns de urgență la spital.

În momentul respectiv, atacantul discuta non-stop cu agentul său, telefonul cu decizia finală fiind primit când se aflau în Cluj-Napoca. Cuplul a fost nevoit să renunțe la planurile pe care le aveau pentru a ajunge cât mai repede în Capitală. Drumul lui Daniel Bîrligea până în București a durat 7 ore și a avut loc pe parcursul nopții.

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O postare distribuită de Antonia Salanță (@antonia15509)

Cum a simțit Antonia Salanță transferul lui Daniel Bîrligea

Viitoarea soție a lui Daniel Bîrligea a mai subliniat că imediat ce au ajuns acasă nu au făcut altceva decât să-și împacheteze lucrurile pentru următoarea etapă din viața lor. Și-au luat rămas bun de la un grup mic de prieteni, imaginile fiind împărtășite ulterior pe rețelele de socializare. Emoțiile au atins cote maxime pentru cei doi.

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„Am citit toate mesajele emoționale de la fani și prieteni și bineînțeles, avem lacrimi în ochi”, a scris Antonia Salanță, pe pagina personală de Instagram. În aceeași notă, iubita atacantului a recunoscut că a realizat ce i se întâmplă abia atunci când a ajuns la aeroport, pentru îmbarcarea spre Italia.

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„În fine, gn. n-am dormit cum trebuie de 4 zile”, a adăugat frumoasa șatenă, pe social media. Internauții s-au bucurat că vedeta a detaliat pas cu pas noua aventură a fotbalistului. Roxana Hulpe i-a transmis: „Felicitări! Distracție plăcută! Ai grijă de tine!”.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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