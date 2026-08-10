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Daniel Bîrligea, ultimele detalii despre ofertele primite de FCSB. „Am vorbit cu impresarul lui”. Exclusiv

Gigi Becali a mărturisit că au existat câteva echipe interesate de transferul atacantului Daniel Bîrligea, însă în acest moment ofertele au fost retrase din cauza prestațiilor slabe.
Flaviu Popa
10.08.2026 | 15:41
Daniel Birligea ultimele detalii despre ofertele primite de FCSB Am vorbit cu impresarul lui Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Daniel Bîrligea a avut o ofertă de 5 milioane de euro, dar ofertanții s-au retras
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Cotat la 4,5 milioane de euro de Transfermarkt, Daniel Bîrligea pare că a ratat șansa de a pleca pentru moment în străinătate. Gigi Becali a mărturisit că a avut o ofertă concretă pe masă de 5 milioane, însă el a cerut 6.

Gigi Becali a dezvăluit că a avut o ofertă de 5 milioane de euro pentru Daniel Bîrligea

În cele din urmă ofertele au fost retrase după prestațiile dezamăgitoare ale atacantului din ultima perioadă. Totodată, Gigi Becali le-a reamintit tuturor că pentru el fotbalul este o afacere și este singurul patron din Superliga care a investit zeci de milioane în transferuri în acești ani.

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„Când am dat, am dat trei pe Coman, am dat trei pe Bîrligea. A dat cineva în România trei milioane pe un jucător, în România? Dacă voi cumpăra un jucător, să dau și 5, dar să fie român, să-l cunosc eu. Așa să merg eu, hai vezi tu scouteri, dă 5 milioane.

Nu se știe ce iese. Adică eu dau bani mulți pe ce văd eu. Faptul că am dat bani, pe Coman am luat 6 apoi. Tănase am dat 1,5 am luat 3 pe el. Stanciu am dat atunci 1 milion, nu dădea nimeni, am luat 10”, a povestit Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

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Daniel Bîrligea a primit un sfat foarte important de la Gigi Becali, pentru restul carierei sale

Cât despre Daniel Bîrligea, acesta rămâne momentan la FCSB. Mai mult, Gigi Becali îi dă un sfat lui Bîrligea și îi cere acestuia să fie muncitor și serios, pentru că nu este un fotbalist „de mare clasă”.

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„Nu a mai venit oferta, am negociat, crezi că ăia sunt idioți. Când l-a văzut ce a jucat, a zis du-te bă de aici. El trebuie să înțeleagă un lucru, dacă nu înțelege asta nu va pleca. Tu nu ești fotbalist de mare clasă, ești fotbalist de putere, de viteză, de cutare. Asta tu ești. Dacă nu muncești nu ești.

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El trebuie pe muncă, dacă nu muncește la revedere. Eu am cerut 6, am vorbit prin impresarul lui din Italia. A mai fost cineva din Arabia, parcă. Erau buni, e bine că-l am și pe el, altfel nu aveam atacant deloc, ce făceam. Eu îl vând, eu nu țin. Eu vând tot, cumpăr tot”, a concluzionat Gigi Becali.

Daniel Bîrligea, ultimele detalii despre ofertele primite de FCSB

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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