Daniel Bîrligea, venit de la EURO 2024, decisiv în CFR Cluj – Dinamo 3-2: „A fost o strategie!”. Ce spune de ratarea incredibilă

D , însă formația antrenată de Dan Petrescu a reușit să întoarcă scorul. Daniel Bîrligea a vorbit după prima victorie de la revenirea de la .

Dan Petrescu, după remontada cu Dinamo: „Am zis tot timpul că 2-0 este un scor periculos”

Cătălin Cîrjan (min. 14) și Hakim Abdallah (min. 34) au punctat primii pentru Dinamo în deplasarea de la Cluj, însă golurile marcate de „câinii” roșii nu au fost suficiente pentru o victorie importantă.

CFR Cluj a revenit în meci prin golurile marcate de Ciprian Deac (min. 42 din penalty) și Daniel Bîrligea (min.52), urmând ca Panagiotis Tachtsidis să dea lovitura pentru trupa antrenată de Dan Petrescu în minutul 90+3.

Daniel Bîrligea e fericit de întoarcerea scorului, dar totodată puțin trist în urma ratării imense de la scorul de 2-2. Atacantul se declară bucuros că a ieșit totul bine în final.

”Sunt fericit pentru reușita din seara asta, însă puteau fi mai multe. Importante sunt cele 3 puncte. A fost o strategie, ca mai mulți dintre noi să intrăm în repriza a doua și să oferim prospețime. Suntem destul de pregătiți, am făcut un cantonament bun. Suntem mulți care trebuie să ne cunoaștem.

Se întâmplă și la marii jucători (n.r să rateze). Am văzut mingea la sfârșit și, ca atacant, am pus piciorul înainte. Sunt fericit că am reușit să ofer un assist la golul trei și să obținem cele 3 puncte”, a declarat Daniel Bîrligea la .

Ciprian Deac, după victoria cu Dinamo: „Am slăbit 3 kilograme! Am început meciul cu 74 și am ajuns la 71”

Ciprian Deac a reușit să marcheze din lovitură de pedeaspă în partida cu Dinamo, în minutul 42. Veteranul formației din Gruia a acuzat căldura infernală și a anunțat că a slăbit 3 kilograme pe parcursul meciului.

”Ne așteptam la un meci greu, primul oficial din acest sezon. Se vede că nu este ritm, s-au făcut multe greșeli simple. E bine că am revenit de la 0-2 și mă bucur că această echipă a avut încredere. Am început meciul foarte slab, probabil și de la căldură, dar asta nu e o scuză. A fost un ritm mult mai scăzut.

Am slăbit 3 kilograme, am început cu 74 de kg și am ajuns la 71. Este foarte cald, pierzi foarte multă apă. E bine că am debutat cu dreptul. Adevărata față a tuturor echipelor se va vedea după 3-4 meciuri.

S-au făcut foarte multe schimbări. Unii dintre jucători sunt în urmă cu pregătirea. Era normal să fie Dan Petrescu supărat la pauză, dar spune multe faptul că am revenit de la 0-2”, a spus Deac, conform sursei menționate mai sus.