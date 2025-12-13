Sport

Daniel Bîrligea vorbeşte deschis despre relaţia cu Gigi Becali: “Poate pe alţii îi deranjează criticile! Mie îmi place, sunt primul care mă critic când greşesc. Sper să fie raţional cu cine trebuie”. Ce spune de un transfer în străinătate

Daniel Bîrligea a vorbit deschis despre relația pe care o are cu Gigi Becali. Ce spune atacantul FCSB despre un posibil transfer în străinătate. Toate detaliile pe FANATIK.ro.
Iulian Stoica, Marian Popovici
13.12.2025 | 12:45
Daniel Bîrligea, toate detaliile despre relația pe care o are cu Gigi Becali. Foto: Colaj Fanatik
Performanțele foarte bune obținute de Daniel Bîrligea au fost încununate la Super Gala FANATIK cu trofeul „Atacantul Anului 2025”. După ce i-a fost înmânat premiul, fotbalistul a transmis care este relația sa cu patronul Gigi Becali.

Daniel Bîrligea vorbeşte deschis despre relaţia cu Gigi Becali

În ciuda faptului că se afla într-o gheată specială, Daniel Bîrligea a fost prezent la Super Gala FANATIK. La scurt timp după ce a primit trofeul de „Atacantul Anului”, fotbalistul a fost întrebat de relația pe care o are cu Gigi Becali. Bîrligea a fost sincer și a mărturisit că nu îl deranjează criticile patronului, ci chiar el este cel mai mare critic în momentul în care are jocuri mai puțin bune.

„(n.r. – Cum e relația cu patronul și cum vezi criticile, laudele și tot ceea ce se întâmplă?) Pentru mine nu a fost niciodată nicio problemă, de asta am și ales să vin aici, la FCSB.

Nu mi-am pus niciodată problema că m-ar deranja criticile. Acesta este caracterul meu, dar fiecare are un caracter diferit și poate pe alții îi poate deranja sau afecta acest lucru.

Vorbind despre mine, nu m-a afectat și eu sunt primul care mă critic atunci când joc rău și mă felicit când joc bine. Sper să fie și el (n.r. – Gigi Becali) mai rațional cu cine trebuie”, a declarat Daniel Bîrligea pentru FANATIK.

Ce spune Bîrligea despre un transfer în străinătate

Întrebat despre un posibil transfer în străinătate în 2026, Daniel Bîrligea e expus faptul că principalele sale obiective sunt următoarele – calificarea în play-off, lupta la campionat și calificarea la Campionatul Mondial, iar abia apoi, după ce acestea vor fi îndeplinite, se poate vorbi de o potențială plecare.

„(n.r. – Anul 2026 poate aduce un nou transfer în străinătate? Te gândești la lucrul acesta) Momentan mă gândesc doar să ajungem în play-off, să luptăm pentru campionat și să ne calificăm la Mondial. Acestea sunt obiectivele mele viitoare.

Sper să am un an 2026 chiar mai bun decât ultimii. După toate calculele, vom vedea la sfârșit ce va ieși”, a mai spus Daniel Bîrligea, „Atacantul Anului” în Super Gala FANATIK.

