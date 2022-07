Daniel Buzdugan a dezvăluit cum a reușit să slăbească: “Trebuie să ai o disciplină”

Daniel Buzdugan (47 de ani) a vorbit despre dieta care l-a ajutat să slăbească. Recent, omul de radio a reușit să dea jos câteva kilograme.

Daniel Buzdugan a dezvăluit cum a reușit să slăbească

a reușit să slăbească cinci kilograme și a dezvăluit care este dieta pe care a urmat-o. Daniel Buzdugan a ținut să menționeze că a fost nevoie de voință pentru a putea da jos kilogramele în plus.

ADVERTISEMENT

Omul de radio a avut momente în care a mâncat foarte puțin și a ținut post negru timp de trei zile. Acest lucru a contat foarte mult în procesul de slăbire. În plus, Daniel Buzdugan a renunțat să mai ia micul dejun.

“De obicei, se spune că micul dejun este cea mai importantă masă a zilei. Da, dar nu e obligatoriu. Adică, dacă ți-e foame, dimineața, și n-ai energie e ok.

ADVERTISEMENT

Am observat că, de cele mai multe ori, dimineața, când mănânci, nu mai ai energia potrivită, pentru că se duce către digestie.”, a declarat Daniel Buzdugan pentru .

De asemenea, Daniel Buzdugan a fost ajutat și de niște shake-uri speciale pentru slăbit. Inițial, omul de radio nu a avut încredere în această metodă, însă a dat roade, în cazul său.

ADVERTISEMENT

Vedeta a ținut să precizeze că a ales să consume aceste shake-uri după ce s-a documentat despre ele de la surse de încredere.

Totodată, prezentatorul a spus că echilibrul este foarte important, dar și mișcarea.

“Am văzut și un podcast cu ele (n.r. shake-urile). Am prins încredere și, într-adevăr, am dat jos câteva kg, în condițiile în care eu nu am ținut un regim strict.

ADVERTISEMENT

Nu e foarte grea dieta asta, dar, oricum, trebuie să ai o disciplină. Eu am mai sărit și peste câteva mese. Important e să te întorci. (…)

ADVERTISEMENT

Soluția cea mai bună e să fim echilibrați. Să mâncam echilibrat și să facem, cât de cât, mișcare.”, a adăugat Daniel Buzdugan.

Daniel Buzdugan a plecat în vacanță în Grecia

De curând, Daniel Buzdugan e plecat cu familia în Grecia, acolo unde au niște prieteni la care se duc în fiecare vară.

a recunoscut că îi place foarte mult marea, iar vacanțele în Grecia sunt așteptate de toată familia. Pe rețelele sociale, vedeta a postat imagini din Creta.

“Am ajuns deja de vineri în Grecia, suntem tot la prietenii noștri. Noi suntem îndrăgostiți de mare și, atunci ne place foarte mult să mergem acolo, la Marea Egee.”, a mai precizat Daniel Buzdugan pentru sursa citată.