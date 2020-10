Daniel Buzdugan s-a trezit în mijlocul unei mari controverse: ”Am primit amenințări, înjurături, așa în mod gratuit”

Daniel Buzdugan s-a trezit în centrul unei mari controverse și a decis să le dea replica răutăcioșilor. Prezentatorul a fost criticat în mod repetat de către cei care îl urmăresc în mediul online dintr-un motiv ce pare ireal.

Vedeta de radio și televiziune a postat o imagine pe conturile sale de socializare, în care era prezent pe terasa unui restaurant din Capitală și mânca o ciorbă.

O astfel de fotografie a stârnit foarte repede un adevărat scandal în online. Mulți i-au reproșat lui Daniel Buzdugan faptul că terasele și restaurantele sunt închise în această perioadă.

Daniel Buzdugan a răbufnit după ce s-a trezit în scandal cu fanii. Ce i-au reproșat mii de români

Totodată, a fost vorba despre o poză discutată în mod foarte aprins de către mii de români. O parte dintre aceștia nu s-au sfiit să îi lase prezentatorului de la Radio Zu și diverse mesaje de amenințare, fie înjurături. Din această cauză, afectat de toate răuțile, colegul de emisiune al lui Mihai Morar a reacționat foarte acid.

“Dragii mei, poza de ieri în care stăteam la masă cu șapcă pe cap a aprins spiritele rău de tot aici pe pagina mea de Instagram, dar și pe cele de Facebook. Am blocat multe conturi, pentru că nu am avut de mult parte de atâta ură exagerată, pentru simplul motiv ca purtam o șapcă pe cap…”, și-a început Daniel Buzdugan mesajul din mediul virtual.

Prezentatorul a reacționat într-un mod foarte efervescent după ce a primit foarte multe înjurături, amenințări și cuvinte de ocară din partea românilor. Acesta s-a declarat profund dezamăgit de felul în care au reacționat fanii său și le-a oferit la rândul său o reală lecție.

“Precum știți in aceasta perioadă este interzis accesul in interiorul restaurantelor și ca atare eram pe terasa unui restaurant și de aceea stăteam îmbrăcat și cu șapcă pe cap, ca sa nu mai spun că am ceva probleme de sănătate și trebuie sa am grijă de mine în perioadele reci. Am primit amenințări, înjurături, așa în mod gratuit!

Numai faptul că sunt un mare păcătos, dar care crede și se roagă zilnic lui Dumnezeu și Maicii Domnului m-a ajutat să trec peste supărarea, stresul și durerea sufletească de a fi terfelit fără motiv de unii romani. E păcat ca am devenit exagerat de răi noi între noi!“, a scris Daniel Buzdugan, pe Instagram.

În vârstă de 46 de ani, prezentatorul a explicat că are anumite probleme, mai ales în perioadele mai reci. Daniel Buzdugan s-a arătat cu adevărat jignit, ba chiar afectat de mesajele primite.

“Mulțumesc mult cetățenilor străini, amici, prieteni sau pur și simplu oameni necunoscuți, care mi-au spus în privat să nu pun la inimă vorbele urâte! Conturile mele sunt urmărite de destul de mulți străini printre care greci, nemți, italieni și alții și mi-au scris ca sunt îngroziți de ceea ce au putut citi”, a mai transmis prezentatorul de radio.

“(…)Este greu pentru mine om matur, persoana publică oarecum obișnuit cu asemenea manifestări să suport asemenea lovituri emoționale, dar închipuiți-va ca genul acesta de mesaje grele se revarsă și asupra copiilor , care ar putea rămâne traumatizați pe viață!”, a mai continuat acesta în mediul online.