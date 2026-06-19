Sport

Daniel Chiriță, mesaj de forță pentru Justițiarul de Berceni: „Vin peste el!”. RXF Next Fighter 31 e exclusiv pe VOYO

Daniel Chiriță vs. Justițiarul de Berceni e main event-ul galei RXF Next Fighter 31. Înaintea evenimentului transmis exclusiv pe VOYO, fostul fotbalist și-a amenințat adversarul
Cristian Măciucă
19.06.2026 | 21:32
Daniel Chirita mesaj de forta pentru Justitiarul de Berceni Vin peste el RXF Next Fighter 31 e exclusiv pe VOYO
SPECIAL FANATIK
Daniel Chiriță, mesaj de forță pentru Justițiarul de Berceni: „Vin peste el!”. RXF Next Fighter 31 e exclusiv pe VOYO. FOTO: Fanatik
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Daniel Chiriță (52 de ani) nu mai are răbdare și abia așteaptă să intre în ring cu Justițiarul de Berceni la RXF Next Fighter 31. Fostul fotbalist de la Petrolul sau Rapid a promis că va face spectacol și i-a transmis un mesaj amenințător adversarului său.

Daniel Chiriță îl amenință pe Justițiarul de Berceni

Gala RXF Next Fighter 31 se anunță a fi unul dintre cele mai fierbinți evenimente în lumea sporturilor de contact în această vară. Show-ul va avea loc la Club One, din Regie, marți, 23 iunie, de la ora 20:00. Cel mai așteptat meci al serii este main event, acolo unde vor lupta Daniel Chiriță și Justițiarul de Berceni. Confruntarea va fi pe reguli de box, iar pentru fostul campion din SuperLiga va reprezenta debutul în ring.

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„Mă numesc Daniel Chiriță, am 52 de ani, sunt președinte la Petrolul 95. Provocarea a venit din partea celor de la RXF. Eu nu mă dau în spate de la nicio provocare. Pe Justițiarul de Berceni nu îl cunosc deloc. Am luat informații despre el de pe net. E un băiat serios. Atuurile mele sunt pregătirea și brațele foarte puternice.

Având 52 de ani și nu am făcut sport de contact, crede că o să mă doboare dar îi voi dovedi contrariul și o să vin peste el cu multă putere. Motivația mea e victoria. Tot timpul, și ca fotbalist, mi-a plăcut să câștig toate meciurile. Pentru mine contează doar victoria”, a transmis Daniel Chiriță prin intermediul canalului de YouTube al RXF.

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Justițiarul de Berceni, experiență mai mare în galele RXF

Deși va și pentru el primul meci pe reguli de box, Alexandru Costandachi, cunoscut în online drept Justițiarul de Berceni, are experiență în galele RXF. Influencerul are la activ trei lupte, toate pe reguli de MMA. Palmaresul său este de 1 victorie și 2 înfrângeri. Justițiarul de Berceni l-a învins pe deja celebrul Ovidiu Neveu, dar a pierdut împotriva lui Cristian Marinescu și a lui Kamara.

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Gala RXF Next Fighter 31 va avea loc marți, 23 iunie, ora 20:00, la Club One din București. Super show-ul pus în scenă de promoția lui Sebastian Vieru va putea fi urmărită exclusiv pe platforma VOYO. Site-ul FANATIK vă va ține la curent cu tot ce se întâmplă în main event-ul dintre Daniel Chiriță și Justițiarul de Berceni, dar și în celelalte lupte de la RXF Next Fighter 31.

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  • 7 trofee are în palmares Daniel Chiriță: 3 cu Rapid (campionatul, Cupa și Supercupa României), 1 cu Petrolul (Cupa României), 2 cu Șahtior (campionatul și Cupa Ucrainei) și 1 cu Zenit (Cupa Ligii Rusiei)
  • 1 victorie și 2 înfrângeri, acesta este palmaresul Justițiarului de Berceni în galele RXF
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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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