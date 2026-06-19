Daniel Chiriță, mesaj de forță pentru Justițiarul de Berceni: „Vin peste el!”. RXF Next Fighter 31 e exclusiv pe VOYO

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Daniel Chiriță (52 de ani) nu mai are răbdare și abia așteaptă să intre în ring cu Justițiarul de Berceni la RXF Next Fighter 31. și i-a transmis un mesaj amenințător adversarului său.

Daniel Chiriță îl amenință pe Justițiarul de Berceni

în lumea sporturilor de contact în această vară. Show-ul va avea loc la Club One, din Regie, marți, 23 iunie, de la ora 20:00. Cel mai așteptat meci al serii este main event, acolo unde vor lupta Daniel Chiriță și Justițiarul de Berceni. Confruntarea va fi pe reguli de box, iar pentru fostul campion din SuperLiga va reprezenta debutul în ring.

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„Mă numesc Daniel Chiriță, am 52 de ani, sunt președinte la Petrolul 95. Provocarea a venit din partea celor de la RXF. Eu nu mă dau în spate de la nicio provocare. Pe Justițiarul de Berceni nu îl cunosc deloc. Am luat informații despre el de pe net. E un băiat serios. Atuurile mele sunt pregătirea și brațele foarte puternice.

Având 52 de ani și nu am făcut sport de contact, crede că o să mă doboare dar îi voi dovedi contrariul și o să vin peste el cu multă putere. Motivația mea e victoria. Tot timpul, și ca fotbalist, mi-a plăcut să câștig toate meciurile. Pentru mine contează doar victoria”, a transmis Daniel Chiriță prin intermediul

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Justițiarul de Berceni, experiență mai mare în galele RXF

Deși va și pentru el primul meci pe reguli de box, are experiență în galele RXF. Influencerul are la activ trei lupte, toate pe reguli de MMA. Palmaresul său este de 1 victorie și 2 înfrângeri. Justițiarul de Berceni l-a învins pe deja celebrul Ovidiu Neveu, dar a pierdut împotriva lui Cristian Marinescu și a lui Kamara.

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Gala RXF Next Fighter 31 va avea loc marți, 23 iunie, ora 20:00, la Club One din București. Super show-ul pus în scenă de promoția lui Sebastian Vieru va putea fi urmărită exclusiv pe platforma VOYO. vă va ține la curent cu tot ce se întâmplă în main event-ul dintre Daniel Chiriță și Justițiarul de Berceni, dar și în celelalte lupte de la RXF Next Fighter 31.

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