Daniel Chiriţă, reacţie după interviul controversat în care îşi declară susţinerea pentru Rusia şi Putin: “Războiul a fost pornit de americani! Ucraina stă «capră»!”. Exclusiv

Fostul fotbalist Daniel Chiriţă a creat valuri în spaţiul public cu un interviu controversat acordat pentru presa din Rusia, în care îşi declară în .

Daniel Chiriţă, reacţie după interviul controversat în care îşi declară susţinerea pentru Rusia şi Putin: “Ucraina a stat «capră»”

Chiriţă a jucat atât în Ucraina, la Şahtar Doneţk şi Stal, cât şi în Rusia, unde a evoluat la Zenit. FANATIK l-a contactat pe fostul fotbalist care a dezvăluit că, într-adevăr, el susţine Rusia în acest război, pe care consideră că în realitate l-au provocat americanii:

ADVERTISEMENT

“Toată lumea mă sună acum. Mai are Iohannis să mă sune. Aşa am declarat cum scrie acolo, e adevărat. Mai puţin partea aia cu “Ucraina e rahat”, acolo cred că au tradus ei greşit.

Nu mă cert cu nimeni. Am fost în Rusia de ceva timp. Am fost şi înainte de pandemie. Am relaţii bune acolo. M-au sunat mai mulţi că a apărut ştirea. M-am simţit bine în Rusia, am stat 4-5 ani de zile acolo.

ADVERTISEMENT

Eu cred că tot conflictul ăsta e făcut de americani. Ucraina a stat «capră», cum zicem pe la noi. Au pus botul. La fel cum în România stăm «capră» şi facem ce zic ei.

“În Rusia pentru mine totul a fost la superlativ. Eu îl susţin pe Putin, mie chiar îmi place”

Ucraina a iscat mai mult războiul decât Rusia. Tu poate susţii Ucraina, dar eu aşa văd situaţia. Eu cred că acest conflict a plecat de la americani şi ucrainenii au stat «capră».

ADVERTISEMENT

E adevărat, am jucat şi în Ucraina, dar foarte puţin am fost acolo. Nu m-am simţit bine. Eu aşa o văd, sincer vă spun. Eu am stat acolo, văd cum trăiesc ruşii. Iar condiţiile nu se compară.

Ucraina este mult mai săracă decât noi. 100%. Sunt nişte sate acolo, nu îţi vine să crezi. În Rusia pentru mine totul a fost la superlativ. Eu îl susţin pe Putin, mie chiar îmi place”, a spus Daniel Chiriţă pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Ce a declarat Chiriţă în presa din Rusia: “Știm cu toții ce este Ucraina – rahat!”

Într-un interviu acordat pentru portalul rus , tradus de , Daniel Chiriţă face mai multe afirmaţii controversate spunând că 80% dintre români susţin Rusia,

„75-80% dintre români susțin Rusia. Știm cu toții ce este Ucraina – rahat! Toți prietenii și cunoscuții mei au o atitudine bună față de ruși și față de Putin, personal. Ei cred că Putin a făcut ce trebuie.

Iubesc România, dar ce a devenit țara mea acum?! Au vândut totul, la fel ca ucrainenii. Nu este nimic. Știu că echipele naționale și cluburile voastre au interdicție internațională. Pentru ce? Nu e corect. Ce au făcut sportivii? Nu se poate!

Vreau să știe toată lumea! Așa să scrieți: să știe toată lumea că Chiriță iubește Rusia! Vă spun serios. Am chiar și un tricou cu poza lui Putin și îl port la sală. Și în birou am o statuetă a președintelui, chiar la vedere. Poate ar trebui să fie luată în considerare mutarea în competițiile asiatice”, a spus Daniel Chiriţă în presa din Rusia.