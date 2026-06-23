Daniel Chiriță, reacție războinică după prima victorie obținută în ring: „Vreau să lupt cu Cristi Bud”. Sfatul oferit lui Daniel Pancu

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Daniel Chiriță (52 de ani) a debutat în ringul de box în Gala RXF Next Fighter 31, acolo unde l-a întâlnit pe Justițiarul de Berceni. Deși a fost primul său meci, fostul fotbalist a avut o prestație solidă, iar în cele din . La scurt timp, acesta a lansat o provocare inedită.

Daniel Chiriță, reacție războinică după prima victorie obținută în ring

FANATIK a stat de vorbă cu Daniel Chiriță după victoria din ring, acesta mărturisind că ar dori o nouă luptă, d. Fostul fotbalist a împărtășit impresii despre noua sa experiență, dar a abordat și situațiile în care se află echipele la care a activat: Rapid și Petrolul.

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Daniel Chiriță, felicitări! Un exemplu pentru cei tineri: la 52 de ani, cu o coastă fisurată, ai rezistat trei runde în fața unui adversar mult mai tânăr. Cum a fost?

– Deci, el era mult mai ușor, dar sunt foarte pregătit. Vă spun sincer, sunt foarte pregătit. Dar am avut problema de două săptămâni: mi-am fisurat o coastă. Am încercat să boxez numai cu dreapta astăzi, stânga nu prea am folosit-o… Nu pot, am dureri… dar n-am vrut să renunț. Doctorul mi-a spus să renunț și n-am vrut să renunț, pentru că îmi place foarte mult.

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Cum s-a întâmplat? La antrenamente sau cum?

– Da, am făcut un sparring și am primit un croșeu de stânga, vedeți că e în lateral aici, și l-am simțit.

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Ai fost ca un lup în seara asta! Ai reprezentat Petrolul cu onoare, zic eu.

– Am intrat pe „Lupii”! Ați văzut melodia „Lupii sar” și, într-adevăr, sunt un lup.

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Galeria Petrolului, alături de Daniel Chiriță. Provocare pentru Cristi Bud

Au fost persoane și din galeria Petrolului care te-au susținut.

– Au fost băieții de la galeria Petrolului, au fost și băieții de la naționala artiștilor, au fost și băieți de la Atletic Floreasca, unde joc eu.

Și, în primul rând, nea Titi, legenda. Cum a fost să te antrenezi cu el?

– E o onoare pentru mine. E un simbol al României! Când a acceptat să mă antreneze, chiar am avut emoții. Îl mai am și pe Bud Cristian, la fel, mă antrenez cu el pe partea fizică, care e senzațional și el, da? Deci am muncit două luni de zile foarte mult, zi de zi la antrenament, în afară de o zi pe săptămână.

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Dorești să revii?

– La vârsta mea… la vârsta mea, da, doresc să revin, pentru că am și zis la interviu că, indiferent ce se întâmplă în meciul ăsta, o să revin cu Cristi Bud, dacă acceptă…

Deși, dacă ai fi pierdut… Vrei, deci, s-o dați așa, între fotbaliști, cu Bud.

– Da, între fotbaliști, da.

Pe cine ai mai vedea dintre fotbaliști sau foști fotbaliști care crezi că s-ar descurca în ring?

– Pe Giani Kiriță. Sunt mai mulți fotbaliști care s-ar băga, da, sunt mai mulți.

Cum comentează Daniel Chiriță problemele de la Petrolul

Ce așteptări ai de la Petrolul? Nu pot să nu te întreb și de asta. Un antrenor portughez, referințe destul de bune, au venit niște jucători noi, sunt ceva probleme cu banii. Cum vezi sezonul ăsta?

– E un sezon foarte dificil pentru ei, pentru că au schimbat cam tot lotul. În momentul în care aduci jucători noi, e greu până se adaptează la campionatul României. E dificil campionatul României și sperăm să facă treabă, pentru că eu iubesc Petrolul. Îi ajut cu ce pot, pentru că ei se antrenează la mine la bază. Îmi doresc foarte mult să rezolve partea financiară.

Mulți vorbesc deja de faliment.

– Nu cred că se ajunge acolo! În momentul în care începe campionatul vin banii din drepturi TV, de la sponsori, bilete… Da, important e să vină pe lângă ei și autoritățile. Pentru că dacă și autoritățile vin și plusează acolo cu un 15-20%, suporterii să vină mai mulți la stadion, eu zic că Petrolul poate să iasă din situația asta.

Sfatul oferit lui Daniel Pancu

Rapid l-a adus pe Daniel Pancu. Ai jucat și la Rapid, presupun că-i urmărești.

– Pancu e prietenul meu. Am fost și după el la CFR, când am stat de vorbă cu el… Chiar mi-a plăcut, a făcut o treabă senzațională, sper să repete performanța.

O alegere bună a lui Dan Șucu?

– Da, o alegere bună, pentru că e profesionist, știe… Drept dovadă, a făcut treabă. Dacă nu făcea treabă, hai, ziceai un meci, două, dar a făcut 12 meciuri unul după altul, după care a avut un eșec, pe urmă iar a avut încă două-trei meciuri. Deci e un profesionist.

E momentul să facă Rapidul pasul? Să treacă la nivelul următor?

– Trebuie să facă, trebuie să mai aducă câțiva jucători, pentru că știți foarte bine că iubesc și Rapidul. Mă duc la meciuri tot timpul la Rapid și sper să facă treabă Pancu.

Câte transferuri trebuie să facă Rapid

Unde crezi că au nevoie de întăriri?

– În linia de atac. Linia de atac… și pe la jumate, da, trebuie. Pentru că îți trebuie jucători… în campionatul României îți trebuie jucători de atac care marchează, marcatori. Cum e la U Craiova, ați văzut, au doi-trei jucători care marchează și asta a făcut diferența în campionatul trecut.

De câți jucători crezi că e nevoie ca Rapid să se poată bate la titlu cu șanse mari?

– Șapte jucători, cred. Șapte jucători de valoare. De asta a venit Pancu, să facă echipă. Și la cum îl știm pe domnul Șucu, la investițiile pe care le face, cred că o să-i aducă jucători.

Ai un mesaj pentru fanii Petrolului și cei ai Rapidului?

– Pentru fanii Petrolului: să vină mult mai mulți la stadion ca să putem să rezistăm mult mai mult în Liga 1. Iar pentru fanii Rapidului: să fie alături de Pancu și să câștige campionatul.