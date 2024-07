Daniel Dobre, coregraful vedetelor, dezvăluiri despre colaborarea cu Bianca Drăgușanu: “Am dat ușa de perete și i-am zis că ori face ca mine, ori la revedere”. Exclusiv

Talentatul și simpaticul coregraf Daniel Dobre mărturisește că, prima dată când a intrat într-o sală de dans, a vrut să fugă de acolo. A ajuns vicecampion național dar, de ani de zile, are o cu totul altă pasiune.

Daniel Dobre vorbește, în exclusivitate, despre fosta lui soție și despre fiica lui în vârstă de 22 de ani

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, cunoscutul coregraf Daniel Dobre recunoaște că dansul a trecut pe planul doi. De ani de zile produce accesorii din piele și îi merge foarte bine. În premieră, coregraful vedetelor ne spune totul despre japoneza cu care a fost însurat timp de 6 ani și despre fiica lui, Juliana Ami, acum în vârstă de 22 de ani.

ADVERTISEMENT

Daniel Dobre despre provocarea Dansez pentru tine: “Îți dă curaj să mergi mai departe”

Spune-mi, cu ce te ocupi acum?

-În prezent sunt manager la un hotel din Vama Veche și stau până pe 20 iulie. După ce termin treaba aici îmi reiau activitatea cu accesoriile din piele. Confecționez genți, haine, asta e activitatea mea de bază.

Merg mai departe cu pasiunea pentru modă iar dansul a rămas pe planul al doilea. Mai performez, dar ocazional și am lucrat la teatru o perioadă foarte lungă, până anul trecut.

ADVERTISEMENT

Ce a însemnat, pentru tine, perioada Dansez pentru tine? Ce ți-a plăcut cel mai mult?

-În primul rând au fost foarte multe provocări. Să ajungi, într-un timp foarte scurt, să înveți pe cineva care nu a făcut dans niciodată, să se miște, este foarte greu. Să-l iei de la zero și să-l aduci într-un punct în care să fii mândru de tine cred că-i o mare mulțumire. Îți dă curaj să mergi mai departe.

Să lucrezi cu oamenii este o provocare, de fiecare dată. Înveți și treabă de producător, de parte tehnică, ajungi să înțelegi telespectatorul. Trebuia să fac niște coregrafii care să arate bine la cameră, să-l ajute și pe operator și pe regizor. Dansul nu e doar o mișcare și atât.

ADVERTISEMENT

Dar ce nu ți-a plăcut?

-Apare un moment când o persoană publică, vedetă, nu înțelege exact că trebuie să învețe, să vină la program, să asculte. Să lase infatuarea și fițele deoparte. Trebuie să asculte de coregraf și, când întâlnești genul ăsta de personaje, devine o povară totul.

Daniel Dobre despre colaborarea cu Bianca Drăgușanu: “Am dat ușa de perete și i-am zis că ori face ca mine, ori la revedere”

Cum ai colaborat cu Bianca Drăgușanu și cu Ilinca Vandici, cu Oana Zăvoranu?

– în condiții drăguțe, prietenești, totul cu râs și voie bună. Ea a luat-o în joacă, dar când a văzut ce volum de muncă presupune, și-a arătat adevărata față. Toată lumea știe cum e ea.

ADVERTISEMENT

Văzând că este greu a început să-și caute scuze, luptam în fiecare zi. Era o permanentă muncă de lămurire să-i spun de ce trebuie să facă acest efort și să vină la program. Era leneșă și neascultătoare, mai îmi și spunea ce să fac.

Odată mi-a zis că trebuie să se ducă la baie și am auzit-o vorbind la telefon, vorbea urât de toată lumea. Am dat ușa de perete și i-am zis că ori face ca mine, ori la revedere. Bianca era, totuși, o prezență, se lumina încăperea când intra. Oamenii o priveau într-un fel, era o apariție. Muncea însă doar cum dorea ea și trebuia să stai drepți în fața ei.

Oana și Ilinca te-au ascultat?

– , nu prea puteai să te superi pe ea. Nu era pe ceartă niciodată, chiar dacă nu avea chef. Mi-a zis de la început să nu o muncesc prea tare. Cu ea a fost distractiv, pe relaxare.

Singura care și-a făcut treaba corect s în trecut, cunoștea această lume, venea la program și era muncitoare. Chiar dacă era obosită trăgea de ea. Am avut o colaborare frumoasă.

Daniel Dobre a făcut, de mic, dans de performanță: “În fiecare zi trebuie să evoluezi, să-ți corectezi defectele”

Ai câștigat titlul de vicecampion al României la dans sportiv de performanță. Cât a trebuit să muncești pentru acest titlul?

-Când faci dans de performanță înseamnă că muncești în fiecare zi. Sportul de performanță, în general, trebuie practicat cu multă seriozitate. În fiecare zi trebuie să evoluezi, să-ți corectezi defectele. Este o muncă zilnică, ore întregi, pare o rutină plictisitoare la un moment dat. Trebuie să ajungi, însă, să faci că acest lucru să devină o lejeritate.

“I-am văzut pe toți cum dansează și am zis că nu vreau să stau aici”

De ce dans? Ce te-a determinat să urmezi această carieră?

-De mic am fost ca argintul viu, îmi luam bătaie de la mama că nu avea ce să-mi facă. M-a trimis la toate sporturile până i-a spus o amica să mă ducă la dans. Mie îmi plăcea să dansez prin casă, era perioada ’94, ’95. Doar că nu știam ce înseamnă dansul de societate, eu aveam alte stiluri (râde, n. red. ).

Am ajuns în sală, eram cel mai mare și primul dans pe care a trebuit să-l fac a fost chachacha. Când i-am văzut pe toți cum dansează am zis că eu nu vreau să stau aici. Am mers și a doua oară iar profesoara a văzut ceva la mine și a tras să rămân. M-a băgat la grupa mai mare și am continuat.

“Mi-am dat seama că e ceva în neregulă”

Ți-a și plăcut până la urmă?

-Da, pentru că la cei mai mari am văzut și fetițe, am descoperit partenerele și aici am rămas. Fetele și doamna profesoară cred că m-au determinat să rămân. Ea fost atentă și a văzut că am potențial. Până la urmă a început să-mi placă.

Pe la 14 ani a trebuit să particip la primul concurs. Până atunci aveam capul varză, numai prostii făceam în fața blocului și, peste noapte, a trebuit să mă îmbrac în frac și să dansez cu partenera. Stăteam în fața blocului, nu făceam nimic apoi, dintr-o dată, trebuia să fiu elegant în fața unui public.

Mi-am dat seama că e ceva în neregulă. Băieții deja făceau mișto de mine că dansam așa că am realizat că locul meu nu mai era acolo. Am mai stat o luna cu ei apoi mai mult la antrenamente și la școală. Am fost primul din generația mea care a concurat cu profesorii, mi s-a părut fabulos. După care am devenit vicecampion național.

Daniel Dobre, accidentare gravă la Eurovision 2004: “Am decis că mort, copt, voi dansa”

Meseria de coregraf nu este una ușoară. În cât timp reușești să îți revii după o accidentare mai gravă?

-Nu este meserie ușoară pentru că trebuie să fii un pedagog bun. Să ști termeni de dans, muzicalitate, să ai o viziune asupra dansului. De multe ori trebuie să faci 20 de dansuri într-o zi și atunci există și accidentări.

În 2004 am fost împreună cu Sanda Ladosi la Eurovision, aveam tibia praf și am crezut că mă vor înlocui. Am decis că mort, copt, voi dansa. De multe ori reușești să te ridici datorită adrenalinei și a dorinței de a fi pe scenă. Te ridici, te arunci din nou apoi ponoasele le tragi mai târziu. Acum am dureri la spate pentru că, pe vremuri, ridicam fetele fără să mă încălzesc.

Daniel Dobre recunoaște: “Te fac să te simți ca ultimul om”

Care a fost cel mai frumos moment din cariera ta, că dansator? Dar cel mai neplăcut?

-Cel mai frumos moment au fost când am dansat în aceeași finală cu profesorii mei și, la un an după, am devenit vicecampion. Faptul că am dansat cu diverse vedete a fost doar o experiență drăguță, nu mai mult.

Neplăcut este atunci când dai de niște producători și regizori care se cred mai mult decât sunt. Ei cred că un dansator prestează 3 minute și cere mulți bani. Ei nu știu câtă muncă se află în spatele acestei meserii. Ca să ajungi să dansezi bine înseamnă o muncă asiduă, dureri, spatele terminat.

Te fac, uneori, să te simți ca ultimul om. Este meseria mea și ar trebui să o respecți. Fiecare își negociază salariul așa cum își dorește. Da, și negocierile le trec la capitolul ‘neplăcute’.

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

-Îndrăgostit cred că am fost mereu, dar prima fată mi-a plăcut în generală. Era cea mai curtată de către toți băieții. Fiecare băiat își dorea ca măcar să fie în preajma ei. După fata această cred că m-am îndrăgostit în fiecare zi ( râde, n.red. ).

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

-Cred că primii bani i-am câștigat muncind cu tata. Era lăcătuș mecanic și m-a luat cu el la o lucrare. Îmi plăcea și eram interesat de tot ce făcea el. Aveam vreo 16 ani, l-am ajutat și mi-a dat niște bani, dar nu mai știu pe ce i-am dat.

Daniel Dobre a făcut armata în bucătărie

Îți place să gătești? Care sunt preparatele care-ți ies cel mai bine?

-Eu, în armată, am fost bucătar. Pe vremea aceea armata era obligatorie iar eu în culmea ascensiunii mele ca dansator. Luasem titlul de vicecampion național și a trebuit să plec în armată. Culmea, mi-am dorit să merg. N-am avut pile. Singura intervenție a fost că vorbise tata să fiu cât mai aproape de București.

Am nimerit la pompieri. Făcusem atletism de performanță și alergam foarte bine. Când am ajuns, cei de gradul 3 se eliberau și am făcut un concurs. Trebuia să ne întrecem, aia îmbrăcați în civil și noi în uniforme și cu bocanci cu două numere mai mari.

Bănuiesc că ai câștigat.

-Mi-am dat seama că asta este momentul meu. Aveam 20 de ani așa că am ieșit pe locul 2. A treia zi de armată mi-a zis plutonierul major că voi pleca două luni în cantonament și ne-au dus la altă unitate să ne antrenăm. Așa viață frumoasă aveam că puteam să vin și acasă.

Când ne-am întors, însă, colegii aveau deja trei luni de viață de coșmar. Unde ne prindeau, se răzbunau. Plutonierul major însă, care coordona bucătăria, m-a văzut și m-a băgat ajutor de bucătar. Eram super șmecher, îți dai seama, făceam petreceri în fiecare seară. Aveam toate alimentele pe mână, aveam cheile de peste tot. Mama nu-mi mai trimitea mâncare, îi trimiteam eu ce-i mai lipsea prin casă.

Amintiri din copilărie: “La 11 ani era să mor”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

-La 11 ani era să mor. Eu și sora mea eram la atletism, ne-am alergat prin fața blocului și o mașină m-a izbit cu capul de bordură. Am avut nasul spart, câteva zile am fost incoștient iar medicul a zis că sigur m-a protejat ceva.

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

-Eu sunt înnebunit după scule, de la ciocane până la bormașini. Am și un strung, l-am luat din Obor. Prietenii mei știu, dacă vine ziua mea, să nu-mi ia parfumuri ci o sculă bună (râde, n. red.). Am și o mini colecție de nicovale, încă lucrez la ea.

Sunt pasionat de artă decorativă și design interior. Desenez de când eram mic, fac niște portrete foarte drăguțe. Știu să gătesc și toate reparațiile din casă eu le fac.

“Am fost însurat cu o japoneză și am o fată de 22 de ani”

Ai fost căsătorit și ai o fată superbă.

-Da, am fost însurat cu o japoneză timp de 6 ani și am o fată de 22 de ani. Eu, la 25 de ani, aveam copil chiar dacă n-am fost pregătit pentru asta. Soția mea avea 31 de ani atunci, era o femeie matură care știa ce dorește. Ne-am cunoscut în Japonia, eu aveam un contract la un club și ea era profesoară de engleză. Am cunoscut-o prin șeful ei, care era prieten cu mine.

Când a venit vremea să mă întorc în România, am întrebat-o dacă nu vrea să vină cu mine, în vacanță. I-am zis mamei că vin cu o fată acasă și, când i-am zis că-i japoneză, s-a lăsat liniștea (râde, n.red.). Am o fată mare și frumoasă pe nume Juliana Ami.

A fost mai tragic când ne-am despărțit și mi-a interzis s-o mai văd. Nu ne-am înțeles, era geloasă pe mine pentru că era într-o trupă de balet, la televiziune, de parcă nu așa mă cunoscuse. Timp de 15 ani n-am mai văzut-o pe fii-mea. Anul trecut a veni sigură la noi, nu și-a uitat bunicii.

Dacă ar fi să ștergi ceva din trecutul tău, la ce lucru sau întâmplare ai renunța?

-Nu aș șterge nimic, sunt faptele mele. Pe unele le-am conștientizat, pe altele deloc, încă mai fac greșeli. În trecut nu ne mai putem întoarce.