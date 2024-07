Daniel Fenechiu: „PNL îl va duce pe Nicolae Ciucă în turul doi”. Senatorul liberal promite „o surpriză extrem de plăcută” la prezidențiale

Daniel Fenechiu, senator PNL, a vorbit, miercuri, despre alegerile prezidențiale, spunând că partidul „își va duce candidatul”, pe Nicolae Ciucă, în turul doi, precizând că „atunci când va ieși la bătaie va fi o surpriză extrem de plăcută”.

„Nu e treaba mea să comentez elucubrațiile lui Sorin Grindeanu”

Daniel Fenechiu, senator PNL, a declarat, miercuri, că liberalii, ținând seama de rezultatele obținute la alegerile locale din 9 iunie, se pot mobiliza astfel încât să-și ducă candidatul la prezidențiale, pe Nicolae Ciucă, în turul doi al scrutinului. Daniel Fenechiu a spus că nu comentează „elucubrațiile” lui potrivit cărora PNL ia în calcul să nu-l mai susțină pe Nicolae Ciucă din cauza pozițiilor sale în sondajele de opinie.

„Eu cred că nu e treaba mea să comentez elucubrațiile lui Sorin Grindeanu care fără îndoială are propria agendă politică și probabil că în intenția de a-l înfrunta pe Marcel Ciolacu și de a se afirma în partid ca în stare să facă orice. Eu am spus-o, am spus-o cât se poate de apăsat, de argumentat că un partid care are un scor politic de 30% și 1.200 de primari și 12 președinți de CJ își duce candidatul în turul doi, a declarat Daniel Fenechiu la .

Sondajele, doar „o poză de moment”

Fenechiu a mai spus că sondajele referitoare la Nicolae Ciucă sunt doar o „poză de moment” și, pe fondul caniculei din această perioadă, sunt politicieni care nu-au altă treabă decât să fie îngrijorați de soarta președintelui PNL și a partidului, iar că Ciucă va fi „surpriza frumoasă” la alegerile prezidențiale.

„ În momentul în care domnul Ciucă va fi formalizat de Congresul PNL ca și candidat și va ieși la bătaie veți vedea că domnul Ciucă va fi o surpriză frumoasă și că toate aceste sondaje care astăzi sunt rezentate și creează dileme nu sunt nimic altceva decât o poză de moment, într-o perioadă de vară în care oamenii din cauza caniculei nu au altceva de făcut decât să se îngrijoreze de soarta lui Ciucă și a PNL”, a spus Daniel Fenechiu.

Deputatul PNL a mai spus că Nicolae Ciucă este plasat în anumite sondaje pe locul doi, dar capacitatea liberalilor de a se mobiliza și argumentele scorului politic obținut la precedentele vor fi hotărâtoare în favoarea candidatului partidului. „Există sondaje de opinie care îl plasează pe Nicolae Ciucă pe locul doi și nu unu. Pe de altă parte argumentul scorului politic, al mobilizării pe care o face PNL în campaniile electorale și cred că din punctul acesta de vedere în momentul în care domnul Ciucă va ieși la bătaie va fi o surpriză extrem de plăcută”, a insistat Fenechiu.