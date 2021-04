Daniel Florea, dezlănțuit după victoria Chindiei cu Poli Iași: „Mi-a dat un pumn în gât”

Chiar dacă a câștigat cu 2-0, grație golurilor marcate de Daniel Florea, Chindia nu a avut deloc o misiune ușoară în etapa a treia a play-out-ului Ligii 1, contra „lanternei roșii” Poli Iași. Stă mărturie declarația oferită chiar de atacant la finalul partidei.

Ba, mai mult, acesta susține că a fost la un pas „să-și înghită mărul lui Adam” în urma unei lovituri extrem de dure aplicate de Manuel de Iriondo, care ar fi profitat de un moment de neatenție al centralului Iulian Dima.

Cu 29 de puncte, formația târgovișteană s-a instalat confortabil pe primul loc și nu pare să aibă emoții în privința retrogradării. Pe 28 aprilie va primi, însă, vizita Astrei Giurgiu, care este obligată să-și revină după înfrângerea suferită pe propriul teren, contra celor de la FC Argeș, scor 0-1.

Daniel Florea, un car de nervi după meciul cu Poli Iași

„Un meci cum ne așteptam, de luptă, un meci în care am oscilat în dominări. Cred că am fost pugilistul mai bine pregătit astăzi şi am reuşit să răzbim la final.

Când joc pe obiective, când este presiunea mare, parcă mă simt mai bine, mă motivez mai bine. Probabil că acesta este secretul meu.

Iriondo a făcut două faulturi grosolane asupra mea în timpul meciului, iar, după ce am marcat al doilea gol, mi-a dat un pumn când mingea nu era în zona mea.

Probabil că s-a informat ca să fie sigur că nu îl vede nimeni şi mi-a dat un pumn în gât de era să îmi înghit mărul lui Adam. Şi în timpul meciului striga şi vorbea în limba lui şi înjura”, a declarat, vizibil iritat, Daniel Florea, la finalul meciului cu Politehnica Iași.

O dublă reușită chiar de atacantul transferat la începutul lui 2018, de la UTA Arad, i-a îngenuncheat pe „plăieșii” lui Nicolo Napoli, care trăgeau speranțe să revină după înfrângerea cu FC Voluntari și să dea uitării conflictele din ultimele zile.

„Au fost probleme la antrenament. Cristea și Calcan s-au băgat în față. S-a exagerat, au zis că nu-s antrenor bun, că nu fac aia, că nu fac asta… Am mers la Consiliul Director, și am zis ori eu ori Cristea și Calcan. S-a decis să rămân eu”, dezvăluia antrenorul italian înaintea duelului cu târgoviștenii.

