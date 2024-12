Daniel Funeriu vrea să intre în cursa pentru Cotroceni. „Partidele majore din România nu mai vorbescu cu românii”

Daniel Funeriu, fost ministru al Educației, a afirmat, joi, seară, că vrea să candideze la alegerile prezidențiale. „Partidele majore din România nu mai vorbescu cu românii”, a spus Funeriu. Numele lui a fost înaintat de liderul UDMR, Kelemen Hunor, pe lista posibililor candidați la Cotroceni.

Daniel Funeriu: „E firesc ca oamenii să fie stresați, au preocupări legitime”

Daniel Funeriu, fost ministru al Educației în 2009, și-a anunțat, joi seara, intenția de a candida la alegerile prezidențiale, după ce Curtea Constituțională a anulat turul întâi al scrutinului și a decis refacerea întregului proces electoral. Anunțul lui Funeriu a fost făcut la .

ADVERTISEMENT

„Da vreau să candidez la președinția României. (…) Partidele majore din România nu mai vorbescu cu românii. E firesc ca oamenii să fie stresați, au preocupări legitime. Despre aceste preocupări partidele majore nu le-au ascultat. AUR și alți reprezenanți ai acestui curent pare că-i ascultă.

Atunci, practic unor întrevări legitime, s-au dus voturile într-un vehicul politic toxic și care duce către nicăieri. A fost o lipsă de comunicare, o lipsă de relaționare cu oamenii care au prboleme legitime”, a comentat Daniel Funeriu rezultatele turului unu, soldate cu victoria independentului Călin Georgescu.

ADVERTISEMENT

Critici la adresa lui Crin Antonescu

Fostul ministru al Educației a mai spus că nu a purtat negocieri cu și că, oricum, la ora actuală, după decizia CCR, „partidele politice, astăzi, sunt în situaţia în care trebuie să caute un candidat”.

Daniel Funeriu l-a criticat și pe Crin Antonescu, fostul președinte al PNL, și el un nume vehiculat ca posibil candidat de către Kelemen Hunor, spunând că „e întors cu cheiţa de propriile ambiţii trecute şi neîmplinite”.

ADVERTISEMENT

„Vrea un rol proeminent şi vrea să pozeze în viitor candidat”, a spus Funeriu. „Cred că propunerile pe care le-a făcut Crin Antonesc. Cred că intervenția serviciilor secrete în viața publică e un lucru toxic”, a mai spus fostul ministru.

„Crin Antonescu urmăreşte o influenţă politică pe care n-o mai are. S-a plasat în afara logicii politice. Propunerea de a avea un fost şef al serviciilor în postura de candidat la alegerile prezidenţiale (Eduard Hellvig, un alt nume vehiculat) este una pe care am criticat-o. Propunerea este cel puţin neinspirată”, a spus Daniel Funeriu.

ADVERTISEMENT

Liderul UDMR, , a declarat marți, referindu-se la un candidat comun al viitoarei coaliții la guvernare pentru Cotroceni, că nu trebuie să vină de la conducerea partidelor de coaliție. În acest sens, Kelemen a vehiculat nume precum cel al rectorului UBB, Daniel David, Toader Paleologu, Daniel Funeriu și Crin Antonescu. Liderul UDMR a subliniat și că trebuie organizate rapid alegerile prezidențiale.