Daniel Ghiță, discurs șocant în Parlamentul României: „Au distrus destine și vieți!”. Video

Daniel Ghiță a susținut primul discurs în Parlamentul României și a șocat audiența cu acuzele sale extrem de acide la adresa adversarilor politici ai PSD.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Acuzat după ce a intrat în politică că a devenit din luptător o săgeată, Daniel Ghiță a fost supriza alegerilor parlamentare din șase decembrie.

La doar 39 de ani, fostul luptător de K1 este unul dintre cei mai tineri deputați din partea Partidului Social Democrat, iar Daniel Ghiță a început deja să își ia în serios rolul de parlamentar.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Daniel Ghiță, acuze dure în Parlament: „Aceste fantome ale trecutului ne urmăresc și ne otrăvesc viețile și astăzi!”

Vizibil emoționat, Daniel Ghiță și-a rostit discursul ajutat de o fițuică de pe care a citit înflăcărat ceea ce a pregătit special pentru acestă intervenție pe care a caracterizat-0 drept: „…cu bună credință și speranță, numai în concret cu lucruri clare, cunoscute uneori chiar de organele de competența respectivă, dar în mod misterios ținute pe loc”.

ADVERTISEMENT

Daniel Ghiță, numărul 1 pe listele PSD Ilfov la Camera Deputaților toamna trecută, l-a atacat mai întâi pe Mihai Polițeanu, deputat al Uniunii Salvați România (USR): „Domnule Polițeanu, vă rog să îmi spuneți sincer, dacă puteți, măcar o dată în viață, ce ați căutat în arhivele SIPA împreună cu doamna Macovei, de la cine ați avut aprobare, în baza cărei legi, ce documente ați sustras, cu ce servicii ați colaborat, în vreme ce instituțiile Statului, deși sesizate, vin cu nerezolvarea acestei cauze. Pe cât de grav, atât de important pentru regimul democratic al țării noastre”, a acuzat extrem de dur deputatul PSD.

Apoi Ghiță și-a îndreptat atacul generalizând și punând accent pe principiile naționaliste după care se ghidează întotdeauna și pe care le amintește cu fiecare ocazie pe care o are: „Ca om politic, ca cetățean al țării mele, nu am suportat niciodată sintagma utilizată de unii oameni politici, această țară, pentru că în ceea ce mă privește dintotdeauna am gândit românește, am simțit românește și întotdeauna inima mea atunci când drapelul României a fost ridicat la Tokyo sau ori de câte ori cu toată ființa mea mi-am promovat și apărat valorile românești”, a mai declarat noul deputat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Daniel Ghiță continuă tirul acuzelor: „Sunt colegi de-ai noștri din Parlament care efectiv aruncă de fiecare dată cu noroi!”

Daniel Ghiță nu i-a iertat sub nicio formă pe adversarii politici ai Partidului Social Democrat, pe care îl reprezintă cu mândrie și dedicație: „Sunt colegi de-ai noștri din Parlament care efectiv aruncă de fiecare dată cu noroi, vorbe fără acoperire în fapte, delațiuni mizerabile, specifice fostei securități”, a lovit din nou deputatul.

Ba, mai mult, Ghiță nu s-a oprit aici și a marșat în continuare pe aceleași idei și îi numește pe cei din opoziție copii de securiști, care au pe conștiință viețile și destinele a multor oameni: „Ce să înțelegem de aici, că aceste fantome a trecutului ne urmărește și ne otrăvește viețile și astăzi, sau că unii dintre noi sunt copiii foștilor securiști, care au distrus destine și vieți?”, a fost declarația de KO a fostului luptător de arte marțiale mixte.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Replicile internauților care au urmărit discursul lui Daniel Ghiță nu au întârziat să apară, după ce acesta a făcut mai multe greșeli gramaticale, remarcate de altfel și de colegii din Parlament: „Ce să înțelegem de aici, că aceste fantome a trecutului ne urmărește și ne otrăvește viețile și astăzi”. A fost fraza care a stârnit râsul: „Un upercut adus limbii române! Din fericire, nu a fost fatal”, a comentat Laurențiu Belizan, în timp ce Florin Filimon a făcut haz de necaz: „În urmă cu câteva zile dormea în parlament. Bine că s-a trezit, are lucruri de spus”.