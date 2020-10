Daniel Ghiță îi dă replica lui CTP: „Mai avem vedete și persoane publice care îl iubesc pe Dumnezeu?”

Daniel Ghiță, luptător de K1, se implică în scandalul iscat de un articol semnat de Cristian Tudor Popescu în care îl atacă pe Patriarhul Daniel. În aceste condiții, mai multe persoane publice i-au răspuns lui CTP, ultimul dintre aceștia fiind Ghiță, fost membru al Partidului România Unită, în prezent candidat PSD pentru Camera Deputaților, în Ilfov.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cristian Tudor Popescu l-a numit șarlatan pe patriarh după ce acesta a comparat măsurile impuse de către autorități, de a limita accesul la moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou. Astfel, doar persoanele cu buletin de București au putut să se închine la raclă.

Patriarhul Daniel a amintit într-un mesaj că în 1989 comuniștii au îngrădit accesul persoanelor la moaștele sfântului, iar în câteva luni, regimul a fost înlăturat, stabilind o legătură între aceste evenimente.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Daniel Ghiță îi dă replica lui CTP: „Mai avem vedete și persoane publice care îl iubesc pe Dumnezeu?”

„Mă gândeam ce bărbați mai are România, când unii ne atacă religia și noi nu facem nimic!? Unde sunteți vedetelor? S-a supărat toată presa pe mine că nu am dorit să fac niciun comentariu negativ la înmormântarea lui Emi Pian! Dumnezeu să-l ierte. Am refuzat categoric!

Mai avem vedete și persoane publice care sunt creștini și îl iubesc pe Dumnezeu? De ce vă este frică să va apărați credința? #FărăFrică Întrebați idolii voștri și cereți să vă spună, public, dacă susțin credință noastră, dacă se declară creștin #FărăFrică #SuntCrestinNuVita.

ADVERTISEMENT

În timp ce românii erau amendați și hărțuiți, terorizați, se defrișa toată România! Stați în case, doar hoții au voie! Care dintre voi, persoanele publice, vedetele noastre, aveți curajul să vă declarați creștini, și să o spuneți public?

Haideți să facem o demonstrație de forță și să afirmăm: sunt creștin și vreau să mor creștin! Ca să le arătăm useriștilor și CTP-iștilor că nu pot să treacă peste noi”, a fost mesajul postat pe Facebook de către Daniel Ghiță.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Alexandru Rafila despre Ghiță: „Este un om de bună credință”

Medicul Alexandru Rafila, cel care va deschide lista PSD pentru Camera Deputaților la București a sărit în apărarea lui Daniel Ghiță, după ce decizia cooptării acestuia a fost criticată.

„Nu am coordonatele domnului Ghiță, dar cu siguranță voi avea ocazia în perioada următoare să putem să stăm de vorbă. Sunt convins că e un om de bună credință.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Una este libertatea de expresie și altceva este modul în care te comporți. Domnul Ghiță își exprimă opinia, trebuie să o respectăm, pentru că nu avem niciun motiv să nu o respectăm, să-l ascultăm, face parte dintr-un mecanism democratic.

Dacă dânsul își exprimă această opinie, dar din respect pentru lege poartă mască, nu cred că e niciun fel de problemă”, a declarat Alexandru Rafila pentru Digi24.