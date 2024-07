la adresa Elisabetei Lipă, șefa Agenției Naționale pentru Sport. În plus, în ultimul mesaj postat de Ghiță, acesta a prezentat mai multe sume de bani din fonduri publice care ar fi ajuns la Federația Română de Kempo, unde președinte este Amato Zaharia.

Daniel Ghiță, scandal imens cu familia lui Amato Zaharia și Elisabeta Lipă. Acuzații fără precedent, saci de bani din fonduri publice, șampanii scumpe și primele reacții!

Pe lângă faptul că că a participat la „un campionat mondial de kempo fals”, fostul mare sportiv a prezentat și o luptă într-o gală în care mama lui Yani Zaharia, Anne Marie Sanda Zaharia, și-a arbitrat propriul fiu. FANATIK a vorbit cu Amato Zaharia despre aceste subiecte și vă prezintă răspunsurile mai jos.

Ultima postare a lui Daniel Ghiță

„Un campionat ‘mondial’ de amatori, nu olimpici, în California și Nevada, pe care nu îl găsește nimeni! In schimb #ANS și favoriții doamnei Elisabeta Lipă au acces la banul public! Un răspuns? Așa ca doar agenția e pe persoană fizică lăsată de la mătușa Oleniuc?

Premieri prin ANS pentru un campionat mondial de kempo fals, o competiție neolimpică, fictivă în SUA!

Au încasat din banii noștri publici:

Drăgan Mirel = 56.000 lei

Zaharia Andrei Yamato = 37.000 lei

Zaharia Eduard Yani = 19.000 lei

Bodîrlă Cătălin Ion = 56.000 de lei

Dimache Claudiu Constantin = 30.000 lei

Tiță Marius = 56.000 lei

Hapiuc Doru Cristian = 56.000 lei

Șerbănescu Liviu = 50.400 lei

Zaharia Anne Marie Sanda = 42.600 lei

Gradinaru Remus = 43.125 lei

Stoica Albert = 43.125 lei

Manole Robert Dorinel = 43.125 lei

Ciuca Radu Danut = 43.125 lei

Zaharia Valentin Amato = 60.000 lei.

7 sportivi și 7 antrenori premiați ilegal de ANS cu 580.000 de lei – referat aprobat în fals de directorul general ANS Jianu George Daniel – pentru o competiție (neolimpică!) de kempo inventată, girată de Elisabeta Lipa!

În afară de premii, s-au plătit și alte sume colosale pentru transport, masă și cazare în Las Vegas. Asta în timp ce sportivii de adevărată performanță din România nu primesc nici premieri și nici altă susținere din partea Agenția Națională pentru Sport, sub pretextul că nu sunt bani. O afacere de familie, de tip mafiot. Trabucuri, șampanii Moet, yachturi luxoase, plătiți din bani publici, în schimb ce gimnastele noastre de elită nu au bani pentru pregătire! Doamna Elisabeta Lipă un punct de vedere al ANS? Voi ce părere aveți?”, a fost postarea lui Daniel Ghiță la care a atașat și un clip video cu mai multe persoane pe un yacht în SUA în timp ce Mirel Drăgan își sărbătorea ziua de naștere.

Amato Zaharia a lămurit situația prezentată de Daniel Ghiță și a cerut intervenția autorităților!

FANATIK a stat de vorbă cu Amato Zaharia, președintele Federației Române de Kempo, al cărui nume a fost menționat de Daniel Ghiță. Amato Zaharia cere intervenția autorităților pentru a verifica dacă sumele de bani au fost primite legal și susține că petrecerea de pe respectivul yacht din SUA, din timpul Campionatelor Mondiale despre care Ghiță spune că sunt false, a fost pe banii unui român stabilit în State de peste 25 de ani.

„Daniel Ghiță este și a fost de departe cel mai bun luptător la categoria grea pe care l-a avut România. Avem tot respectul pentru sportivul și campionul Daniel Ghiță. În rest, fiecare e liber să facă ce vrea. Instituțiile statului dacă ne vor chema, vom răspunde în fața lor. Respect toate demersurile lui Daniel Ghiță, în sensul de a clarifica niște lucruri care se întâmplă în sport.

Sigur, văd că ținta sunt eu și alte persoane din ANS. Sunt sigur că vor mai urma și alții, pentru că așa e deontologic din partea domnului Ghiță. Să nu se oprească doar la noi. Să meargă mai departe. Eu m-am oferit să am o discuție față-n față cu Daniel Ghiță în urma căreia să tragem niște concluzii. Așa ar fi matur și corect să se întâmple. Nu doar să iei două poze primite în privat și de acolo să tragi concluzii”, și-a început discursul Amato Zaharia.

Întrebat despre Campionatul Mondial din SUA despre care Daniel Ghiță a spus că e o competiție falsă, Amato Zaharia a răspuns: „Ce pot să comentez la o aiureală? Eu nu comentez pe Facebook. Când vom fi chemați în fața autorităților statului, vom arăta realitatea și adevărul. Este absolut legală toată activitatea noastră. Faptul că un român stabilit în SUA ne-a invitat, în afara competiției, pe banii lui o minicroazieră, nu văd ce e rău. Ne-a făcut cadou de ziua unui sportiv de-ai noștri o minicroazieră.

Noi, pe Facebook-ul Federației Române de Kemp, arătăm că vizităm și obiectivele turistice din țările unde mergem. Nu stăm 24 de ore într-o sală. Sportul are și valențe educaționale, nu e doar o întrecere. E aiurea să te duci în SUA și să stai în sala de sport, să te sui în avion și să te întorci acasă. Sunt absolut convins că și Daniel Ghiță în vremurile lui de glorie făcea același lucru când ajungea la o competiție. Bănuiesc că era invitat în tot felul de locuri. Sunt sigur că i-a făcut plăcere să viziteze acele locuri. Nu știu dacă noi ar fi trebuit să refuzăm acea invitație a românului stabilit în SUA de 25 de ani”.

De ce mama lui Yamato Zaharia și-a arbitrat fiul într-un meci?!

FANATIK a vrut să înțeleagă mai bine și situația inedită în care mama Anne Marie Sanda Zaharia l-a arbitrat pe fiul ei Yamato Zaharia. În acel meci cel care a câștigat a fost chiar membrul familiei Zaharia.

„Chiar adversarul lui Yamato a explicat ce s-a întâmplat în acel meci. O să înțelegi exact cum stau lucrurile. Eu nu comentez la ce spune Daniel Ghiță. Nu știu cine îl înmână în această poveste. Meciul respectiv a avut loc într-o gală privată, cu regulile organizatorului. Sportivul care a luptat cu Yamato în acel meci a explicat clar.

Meciul nu are nicio legătură cu niciun Campionat Mondial, e într-o gală 100% privată, cu regulile de concurs ale organizatorului. Se face confuzia, mama lui Yamato nu e mama lui Yamato. Nu este mama lui Yamato în imagini. Nu e mama naturală. Da, este soția mea, practicantă de kempo din 1990. Da, Yamato e fiul meu. Să ne înțelegem, nu a fost gala mea, a fost gala Colosseum. Gabriel Georgescu e promotorul acelei gale, el a stabilit regulile competiției”, a adăugat Amato Zaharia.

Explicațiile adversarului lui Yamato Zaharia!

George Corneci, adversarul lui Yamato Zaharia in meciul în care arbitru a fost mama vitregă a lui Yamato, a explicat și el situația pe pagina de Facebook a lui Daniel Ghiță.

„Daniel Ghiță vă apreciez foarte mult ca sportiv și știți că regulamentele trebuie respectate. Eu sunt adversarul lui Yamato Zaharia din acest meci și am tărie de caracter să vă spun că decizia a fost 100% corectă, deoarece regulamentul stabilit de organizatorul Gabriel Georgescu pentru acest meci a fost ca lupta la sol să dureze cel mult 20-30 de secunde și doar dacă sunt lovituri la sol pentru spectacol. Oricum, ghilotina ala nici măcar nu o prinsesem bine și puteam să stau acolo mult și bine degeaba.

N-am simțit în niciun moment că îl pun în pericol pe Yamato cu ștrangularea aia. Arbitrul ne-a lăsat mai mult decât se stabilise tocmai ca să nu se interpreteze aiurea. Cel care i-a făcut semn să ne ridice, pentru că depășisem timpul la sol, a fost chiar antrenorul meu. Acesta este adevărul, iar Gabriel Georgescu poate să confirme acest lucru. Este incorect să nu se spună lucrurile așa cum sunt și să se denigreze un om aiurea. Iar arbitrul trebuia să fie chiar antrenorul meu, Neculai Dănuț, care nu s-a simțit bine și a rugat-o de multe ori pe doamna Sanda Zaharia să arbitreze, pentru că ea nu voia. Ăsta este adevărul”, a spus George Corneci.

Lupta în care mama lui Yamato Zaharia își arbitrează fiul vitreg!

Reacția Elisabetei Lipă! „L-am acționat în instanță pe Daniel Ghiță”

Daniel Ghiță a avut mai multe atacuri la adresa Elisabetei Lipă în ultimele zile. Astfel, iAMSport a vorbit cu fosta mare sportivă, care a declarat însă că va discuta cu Ghiță în sala de judecată.

”Nu pot să dau detalii atât timp cât l-am acționat în instanță, va trebui să răspundă la toate acuzațiile pe care mi le aduce, toate jignirile posibile și imposibile pe pagina lui de pe Facebook… peste tot! Pentru că el confundă merele cu perele și îi dau cireșe.

Și atunci, eu nu mă bălăcăresc cu el pe Facebook, pe unde vrea el. Pur și simplu l-am acționat în instanță și va trebui să vină cu probe la toate acuzațiile pe care mi le aduce. Atât am de declarat. În rest, am încredere în instanțele judecătorești, pentru că de fiecare dată am făcut acest lucru.

(n.r. De ce credeți că lansează aceste atacuri la adresa dumneavoastră?) Nici măcar atâta lucru nu pot să vă spun! Eu știu de ce face aceste lucruri, dar nu pot să mă pronunț în niciun fel și las instanța să se pronunțe.

Instanța se pronunță foarte repede, nu durează ani de zile, am mai avut procese tot pe genul acesta de calomnii, așa că nu voi răspunde la nicio acuzație nefondată pe care mi-o aduce și mă voi exprima în tribunal”, a declarat Elisabeta Lipă, pentru .