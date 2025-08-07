Sport

Daniel Graovac a scăpat FCSB de la o nouă rușine europeană! Primul său gol în tricoul roș-albastru, contra lui Drita. Video

Ce moment și-a ales Daniel Graovac să marcheze primul său gol pentru FCSB! Fundașul central a scăpat campioana României de rușinea cu Drita
Gabriel-Alexandru Ioniță
07.08.2025 | 22:20
Daniel Graovac a scapat FCSB de la o noua rusine europeana Primul sau gol in tricoul rosalbastru contra lui Drita
Daniel Graovac a egalat la 2 în meciul FCSB - Drita din turul trei preliminar Europa League. Foto: captură sport.ro

Daniel Graovac a fost titularizat de Elias Charalambous în FCSB – Drita, prima manșă a turului trei preliminar din Champions League, meci disputat joi seară pe Arena Națională, în locul lui Siyabonga Ngezana, suspendat pentru această partidă pentru cumul de cartonașe galbene.

Daniel Graovac a salvat FCSB de la rușine în fața lui Drita

Astfel, fotbalistul bosniac în vârstă de 31 de ani a făcut cuplu în centrul apărării echipei roș-albastre cu Mihai Popescu, în condițiile în care, după cum se știe deja foarte bine, Joyskim Dawa este în continuare accidentat.

Drita a condus cu 2-0 pe Arena Națională și toată lumea se temea de o nouă umilință suferită de campioana României în acest sezon de cupe europene, după cele cu Inter D’Escaldes și Shkendija din preliminariile Champions League.

Doar că Daniel Bîrligea a redus această diferență în minutul 64 cu primul său gol din actuala stagiune competițională. Iar ulterior, în minutul 72, a punctat și Graovac, restabilind astfel egalitatea.

Primul gol marcat de fundașul central bosniac de când a ajuns la campioana României

A fost prima reușită de acest gen semnată de fostul jucător de la Astra Giurgiu și CFR Cluj din momentul în care el a semnat cu FCSB, liber de contract după despărțirea de echipa din Gruia.

Fundașul central bosniac a înscris cu o lovitură de cap din 6 metri după ce s-a înălțat superb deasupra apărării adverse în urma unui corner executat excelent de pe partea stângă de Octavian Popescu. (AICI VIDEO)

Daniel Graovac a început fotbalul în țara natală, la Novi Grad, iar ulterior a mers la celebra academie a celor de la Dinamo Zagreb. La nivel de seniori a mai jucat, în afara experiențelor din România amintite anterior, pentru Zrinjski Mostar și Zeljeznicar din Bosnia, Mouscron din Belgia, Vojvodina Novi Sad din Serbia, respectiv Kasimpașa și Manisa din Turcia.

  • 31 de ani are Daniel Graovac
  • 500.000 de euro este în prezent cota de piață a lui Daniel Graovac pe Transfermarkt
