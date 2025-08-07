Daniel Graovac a scăpat FCSB de la o nouă rușine europeană! Primul său gol în tricoul roș-albastru, contra lui Drita. Video

Daniel Graovac a fost titularizat de Elias Charalambous în FCSB – Drita, prima manșă a turului trei preliminar din Champions League, meci disputat joi seară pe Arena Națională, în locul lui Siyabonga Ngezana, suspendat pentru această partidă pentru cumul de cartonașe galbene.

Daniel Graovac a salvat FCSB de la rușine în fața lui Drita

Astfel, fotbalistul bosniac în vârstă de 31 de ani a făcut cuplu în centrul apărării echipei roș-albastre cu Mihai Popescu, în condițiile în care, după cum se știe deja foarte bine, Joyskim Dawa este în continuare accidentat.

și toată lumea se temea de o nouă umilință suferită de campioana României în acest sezon de cupe europene, după cele cu Inter D’Escaldes și Shkendija din preliminariile Champions League.

Doar că Iar ulterior, în minutul 72, a punctat și Graovac, restabilind astfel egalitatea.

Primul gol marcat de fundașul central bosniac de când a ajuns la campioana României

A fost prima reușită de acest gen semnată de fostul jucător de la Astra Giurgiu și CFR Cluj din momentul în care el a semnat cu FCSB, liber de contract după despărțirea de echipa din Gruia.

Fundașul central bosniac a înscris cu o lovitură de cap din 6 metri după ce s-a înălțat superb deasupra apărării adverse în urma unui corner executat excelent de pe partea stângă de Octavian Popescu.

Daniel Graovac a început fotbalul în țara natală, la Novi Grad, iar ulterior a mers la celebra academie a celor de la Dinamo Zagreb. La nivel de seniori a mai jucat, în afara experiențelor din România amintite anterior, pentru Zrinjski Mostar și Zeljeznicar din Bosnia, Mouscron din Belgia, Vojvodina Novi Sad din Serbia, respectiv Kasimpașa și Manisa din Turcia.

