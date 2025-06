Daniel Graovac, declarații pe placul lui Gigi Becali: „Normal, ăsta este obiectivul”. Ce i-a spus Radunovic înainte de transferul la FCSB

Rămas liber după ce i-a expirat contractul cu CFR Cluj, Daniel Graovac a semnat cu FCSB, iar FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că transferul .

Cum s-a făcut transferul lui Daniel Graovac de la CFR Cluj la FCSB

Noul fundaș de la FCSB a mărturisit că nu a stat prea mult pe gânduri când a venit oferta ”roș-albaștrilor” și a anunțat răspicat că obiectivul este intrarea în grupa unică de Champions League.

”Nu am avut mult timp, cei de la FCSB m-au sunat și nu am stat mult pe gânduri. Toată lumea vrea să joace la FCSB. Obiectivul este Champions League, normal, dar și sezonul trecut a fost excelent. Este o motivație mare pentru orice fotbalist să joace meciuri europene importante.

(n.r. – Ai fost la CFR Cluj și te-ai luptat cu FCSB pentru titlu în sezonul trecut. Cum a fost?) Nu am fost bucuroși, dar am câștigat Cupa și am fost fericiți”, a declarat Graovac, pentru .

Discuție cu Radunovic înainte de a semna

Bosniacul în vârstă de 31 de ani a recunoscut că s-a sfătuit cu bunul său prieten Radunovic înainte de accepta oferta venită de la FCSB și a precizat că muntenegreanul a avut numai cuvinte de laudă despre ”roș-albaștri”.

”(n.r. – A fost Radunovic implicat în transferul tău?) Risto spune doar lucruri frumoase despre FCSB, că e cel mai mare club din România… Nu m-a ajutat cu transferul, dar am vorbit despre situație, despre atmosferă…”, a spus Daniel Graovac.

Patronul Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că și a profitat de faptul că acesta devenise liber de contract după despărțirea de CFR Cluj.