Daniel Graovac i-a făcut portretul nefardat lui Gigi Becali în presa din Bosnia: „Șeful este șef”. Cu ce echipe o compară pe FCSB

Daniel Graovac a venit la FCSB de la CFR Cluj, iar la campioana României a strâns, până în prezent, 15 partide în toate competițiile. Într-un interviu acordat jurnaliștilor din țara sa natală, fundașul a vorbit despre Gigi Becali, dar și despre clubul roș-albastru care, în opinia lui, este cel mai mare din România.

Cu cine o compară Daniel Graovac pe FCSB

Graovac susține că FCSB, la care , este susținută de jumătate din populația României. De asemenea, spune că echipa, chiar dacă nu are rezultatele așteptate în acest sezon, va reuși să se ridice. Fundașul mai precizează că, pentru el, este o mândrie să evolueze la clubul patronat de Gigi Becali.

“FCSB este o instituție. La fel ca în țara noastră, care este împărțită între Želje și Sarajevo, sau în Serbia, între Steaua Roșie și Partizan – așa este și Steaua în România. Din 20 de milioane de locuitori, jumătate țin cu acest club. Se simte asta pe stradă, pe stadion, în fiecare conversație.

Este o onoare imensă să port acel tricou și nu am ezitat nicio clipă când a sosit oferta. Este adevărat, rezultatele nu sunt pe măsura așteptărilor, dar sunt convins că echipa se va ridica. Un astfel de club își găsește întotdeauna drumul”, a spus Grovac, potrivit .

Ce crede Daniel Graovac despre Gigi Becali

Jurnaliștii bosniaci i-au cerut lui Daniel Graovac să-i facă un portret lui Gigi Becali, milionarul fiind celebru chiar și în țara lor. Fundașul nu a stat prea mult pe gânduri și a spus ce crede, de fapt, despre omul cu bani de la FCSB.

“Este o figură cu adevărat specială atât în fotbal, cât și în societate. Fiecare declarație a lui este monitorizată. În ceea ce ne privește pe noi, jucătorii, șeful este șef.

Va critica când nu performează, va lăuda când performează. Asta face parte din fotbal și din meserie. Mai ales când cineva te plătește”, a spus Graovac.

Unde are Graovac cele mai frumoase amintiri

Deși evoluează la FCSB, , Daniel Graovac a mărturisit că urmărește, cu atenție, și campionatul Bosniei, de unde are cele mai frumoase amintiri.

“Urmăresc mereu ce se întâmplă, dacă nu ajung la meci, mă uit la rezumate. Am jucat în multe locuri, pe multe terenuri diferite, dar meciurile noastre din Premier League rămân printre cele mai frumoase amintiri ale mele”, a concluzionat el.