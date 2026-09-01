ADVERTISEMENT

Daniel Graovac (33 de ani) s-a accidentat grav la genunchi în meciul jucat recent de Rapid în deplasare cu Petrolul Ploiești, câștigat de giuleșteni cu scorul de 2-0. Fundașul central bosniac a suferit leziuni complexe la menisc și ligament, astfel încât este de așteptat să rateze chiar tot restul sezonului.

Ultimele detalii despre Daniel Graovac, după accidentarea gravă suferită în Petrolul – Rapid

Aceste probleme au survenit în urma unei entorse la genunchiul respectiv. a fost furnizat în spațiul public chiar de către cei de la Rapid, prin intermediul unui comunicat de presă: „În minutul 23 al partidei disputate la Ploiești, Daniel Graovac a suferit o entorsă la genunchi, în urma căreia a fost diagnosticat cu leziuni complexe de menisc și ligament.

ADVERTISEMENT

În urma investigațiilor medicale efectuate, fundașul nostru va fi supus unei intervenții chirurgicale, ceea ce face ca acesta să nu mai fie disponibil pentru restul sezonului. Suntem alături de Daniel la fiecare pas al procesului de recuperare și îi transmitem multă putere, o însănătoșire grabnică și îi dorim o revenire cât mai rapidă pe teren!”.

Când se operează Daniel Graovac

Deși a trecut deja destul de mult timp de la momentul , fostul fotbalist de la Astra Giurgiu, CFR Cluj și FCSB nu a fost încă operat, dintr-un motiv aparent banal, constituit de faptul că medicul ales în mod special pentru a se ocupa de această intervenție chirurgicală a fost până acum plecat.

ADVERTISEMENT

Este vorba despre cunoscutul Pier Paolo Mariani de la clinica Villa Stuart din Roma, unul dintre cei mai renumiți chirurgi ortopezi la nivel mondial. El este considerat de către cei de la Rapid cel mai potrivit pentru a se ocupa de problema lui Graovac și din acest motiv giuleștenii au decis să aștepte până când acesta revine la muncă, în loc să apeleze la un alt medic. Acest lucru s-a întâmplat acum și, din informațiile obținute de FANATIK, urmează ca Daniel Graovac să fie operat de Mariani la Roma în cursul zilei de miercuri.