Daniel Graovac s-a întâlnit cu Victor Angelescu și semnează cu Rapid! Contract surprinzător: ce salariu va avea

CE TREBUIE SĂ ȘTII Daniel Graovac este noul jucător al Rapidului

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Daniel Graovac (32 ani) s-a întâlnit cu Victor Angelescu și a bătut palma cu Rapid. Fundașul central va avea un contract similar cu cel avut la FCSB.

Daniel Graovac este noul jucător al Rapidului

În jurul orei 12:00, Daniel Graovac s-a deplasat la sediul Rapidului și a avut o întâlnire cu Victor Angelescu, din informațiile obținute de FANATIK. Cele două părți au bătut palma pentru un contract până în vara lui 2027, iar bosniacul ar urma să câștige în Giulești 10.000 de euro lunar.

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Despre interesul Rapidului pentru Daniel Graovac a scris prima dată .

Daniel Graovac nu este străin de angajamente pentru un singur sezon. Vara trecută, când semnat cu FCSB, situația a fost similară. Pe masă a fost și posibilitatea ca stoperul să continue la clubul roș-albastru, fiind dorit în continuare de Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație. Doar că Gigi Becali nu a mai contat pe serviciile sale.

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