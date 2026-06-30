Sport

Daniel Graovac s-a întâlnit cu Victor Angelescu și semnează cu Rapid! Contract surprinzător: ce salariu va avea

Daniel Graovac, fostul jucător de la FCSB, s-a înțeles cu rivala Rapid și va fi jucătorul lui Daniel Pancu din această vară
Cristi Coste, Traian Terzian
30.06.2026 | 15:05
Daniel Graovac sa intalnit cu Victor Angelescu si semneaza cu Rapid Contract surprinzator ce salariu va avea
EXCLUSIV FANATIK
Daniel Graovac este noul jucător al Rapidului Foto: colaj Fanatik
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Daniel Graovac (32 ani) s-a întâlnit cu Victor Angelescu și a bătut palma cu Rapid. Fundașul central va avea un contract similar cu cel avut la FCSB.

Daniel Graovac este noul jucător al Rapidului

În jurul orei 12:00, Daniel Graovac s-a deplasat la sediul Rapidului și a avut o întâlnire cu Victor Angelescu, din informațiile obținute de FANATIK. Cele două părți au bătut palma pentru un contract până în vara lui 2027, iar bosniacul ar urma să câștige în Giulești 10.000 de euro lunar.

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  • Despre interesul Rapidului pentru Daniel Graovac a scris prima dată Digi Sport.

Daniel Graovac nu este străin de angajamente pentru un singur sezon. Vara trecută, când semnat cu FCSB, situația a fost similară. Pe masă a fost și posibilitatea ca stoperul să continue la clubul roș-albastru, fiind dorit în continuare de Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație. Doar că Gigi Becali nu a mai contat pe serviciile sale.

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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