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Baniyas, echipa pregătită de antrenorul român Daniel Isăilă, a înregistrat un start de sezon extrem de modest în campionatul Emiratelor Arabe Unite. Tehnicianul român a plecat de la club, cedând nervos înaintea despărțirii oficiale.

Daniel Isăilă a plecat de la Baniyas

După la început de sezon cu Al-Ain, Daniel Isăilă a sperat să redreseze situația lui Baniyas în etapele următoare. Nu a fost să fie așa, întrucât, în weekend, formația românului a ajuns la patru înfrângeri în tot atâtea runde. Cel mai recent eșec a însemnat un 0-1 acasă cu Hatta, nou-promovată, după un gol încasat în minutul 90+6. Conducerea clubului a decis să renunțe la serviciile tehnicianului de 54 de ani.

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„Bani Yas anunță rezilierea contractului cu antrenorul primei echipe, românul Daniel Isăilă, ca urmare a rezultatelor echipei din ultima perioadă. Conducerea clubului Bani Yas își exprimă întregul sprijin pentru jucătorii primei echipe, precum și marea încredere în capacitățile și calitățile lor și în abilitatea lor de a depăși această perioadă. Clubul are convingerea că echipa va reveni pe drumul cel bun și va obține rezultatele care să îndeplinească aspirațiile clubului și ale suporterilor săi”, au transmis cei de la Baniyas pe pagina oficială.

Daniel Isăilă a cedat nervos după ultimul eșec la Baniyas

Antrenorul brașovean a reacționat după ultimul eșec suferit pe banca lui Baniyas, invocând ghinionului teribil de care a avut parte și care îl dusese pe ultimul loc în campionat, cu 0 puncte, la fel ca Al-Dhafra. „Iarăși s-a întâmplat! Pierdem în ultimele minute. E foarte greu să găsești ceva de analizat, atunci când adversara pătrundă în careul tău o singură dată pe tot parcursul meciului, iar asta în timpul adițional și mai și marchează. Noi, în schimb, cred că am irosit cel puțin zece ocazii bune de gol.

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Trăiesc un adevărat coșmar! Uneori, simți că parcă totul e împotriva ta. Dar asta e viața. Nu mereu lucrurile decurg bine. Adevărul e că nici noi nu suntem perfecți, la ora actuală. Ca echipă, trebuie să învățăm din greșeli și să ne ridicăm nivelul. Și, foarte important, trebuie să învățăm să profităm de ocaziile mari pe care le avem. Altă opțiune nu există. Trebuie să continuăm și să fim mai puternici, pentru că meciurile vin unul după altul și, din păcate, suntem într-o criză“, a spus antrenorul român, citat de .

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Daniel Isăilă a pus astfel capăt celui de-al treilea mandat la gruparea din Emiratele Arabe Unite. Isăilă mai activase la această echipă în perioada iunie 2020- iunie 2023. Primul mandat la Banyas a fost și cel mai de succes, luptându-se la titlu în sezonul 2020-2021. Celelalte două mandate s-au consumat în perioadele ianuarie 2025 – iunie 2025, când , și septembrie 2025- septembrie 2026.

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Fostul selecționer al naționalei de tineret antrena în zona Golfului începând cu anul 2018, când a pregătit-o pe Al-Hazem (Arabia Saudită). Au urmat apoi contracte în Emiratele Arabe Unite, la Baniyas, Ajman și Khor Fakkan.