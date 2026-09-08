Sport

Daniel Isăilă a plecat de la Baniyas! A cedat nervos cu o zi înainte: „Trăiesc un coșmar!”

Daniel Isăilă a plecat din nou din campionatul Emiratelor Arabe Unite. Tehnicianul român care a salvat-o pe Baniyas s-a despărțit pentru a treia oară de echipă.
Mihai Dragomir
08.09.2026 | 11:24
Daniel Isaila a plecat de la Baniyas A cedat nervos cu o zi inainte Traiesc un cosmar
ULTIMA ORĂ
Final de drum pentru Daniel Isăilă la Baniyas. Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Baniyas, echipa pregătită de antrenorul român Daniel Isăilă, a înregistrat un start de sezon extrem de modest în campionatul Emiratelor Arabe Unite. Tehnicianul român a plecat de la club, cedând nervos înaintea despărțirii oficiale.

Daniel Isăilă a plecat de la Baniyas

După meciul pierdut dramatic la început de sezon cu Al-Ain, Daniel Isăilă a sperat să redreseze situația lui Baniyas în etapele următoare. Nu a fost să fie așa, întrucât, în weekend, formația românului a ajuns la patru înfrângeri în tot atâtea runde. Cel mai recent eșec a însemnat un 0-1 acasă cu Hatta, nou-promovată, după un gol încasat în minutul 90+6. Conducerea clubului a decis să renunțe la serviciile tehnicianului de 54 de ani.

ADVERTISEMENT

„Bani Yas anunță rezilierea contractului cu antrenorul primei echipe, românul Daniel Isăilă, ca urmare a rezultatelor echipei din ultima perioadă. Conducerea clubului Bani Yas își exprimă întregul sprijin pentru jucătorii primei echipe, precum și marea încredere în capacitățile și calitățile lor și în abilitatea lor de a depăși această perioadă. Clubul are convingerea că echipa va reveni pe drumul cel bun și va obține rezultatele care să îndeplinească aspirațiile clubului și ale suporterilor săi”, au transmis cei de la Baniyas pe pagina oficială.

Daniel Isăilă a cedat nervos după ultimul eșec la Baniyas

Antrenorul brașovean a reacționat după ultimul eșec suferit pe banca lui Baniyas, invocând ghinionului teribil de care a avut parte și care îl dusese pe ultimul loc în campionat, cu 0 puncte, la fel ca Al-Dhafra. „Iarăși s-a întâmplat! Pierdem în ultimele minute. E foarte greu să găsești ceva de analizat, atunci când adversara pătrundă în careul tău o singură dată pe tot parcursul meciului, iar asta în timpul adițional și mai și marchează. Noi, în schimb, cred că am irosit cel puțin zece ocazii bune de gol.

ADVERTISEMENT
VIDEO Ilie Năstase a înjurat jurnaliștii când a fost întrebat despre scandalul reclamat...
Digi24.ro
VIDEO Ilie Năstase a înjurat jurnaliștii când a fost întrebat despre scandalul reclamat de soția lui la poliție

Trăiesc un adevărat coșmar! Uneori, simți că parcă totul e împotriva ta. Dar asta e viața. Nu mereu lucrurile decurg bine. Adevărul e că nici noi nu suntem perfecți, la ora actuală. Ca echipă, trebuie să învățăm din greșeli și să ne ridicăm nivelul. Și, foarte important, trebuie să învățăm să profităm de ocaziile mari pe care le avem. Altă opțiune nu există. Trebuie să continuăm și să fim mai puternici, pentru că meciurile vin unul după altul și, din păcate, suntem într-o criză“, a spus antrenorul român, citat de Sport.ro.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Domnișoara cu bikini" îi răspunde lui Gică Hagi. Cuvinte greu de digerat pentru "Rege"

Daniel Isăilă a pus astfel capăt celui de-al treilea mandat la gruparea din Emiratele Arabe Unite. Isăilă mai activase la această echipă în perioada iunie 2020- iunie 2023. Primul mandat la Banyas a fost și cel mai de succes, luptându-se la titlu în sezonul 2020-2021. Celelalte două mandate s-au consumat în perioadele ianuarie 2025 – iunie 2025, când salvase echipa de la retrogradare, și septembrie 2025- septembrie 2026.

ADVERTISEMENT

Fostul selecționer al naționalei de tineret antrena în zona Golfului începând cu anul 2018, când a pregătit-o pe Al-Hazem (Arabia Saudită). Au urmat apoi contracte în Emiratele Arabe Unite, la Baniyas, Ajman și Khor Fakkan.

Victor Pițurcă e convins după ce Denis Drăguș a semnat cu FCSB: „Știe...
Fanatik
Victor Pițurcă e convins după ce Denis Drăguș a semnat cu FCSB: „Știe ce se va întâmpla în 3-4 etape!”
Soția lui Florin Ștefan a ieșit la atac după ce fotbalistul a fost...
Fanatik
Soția lui Florin Ștefan a ieșit la atac după ce fotbalistul a fost dat afară de la Gaziantep: „Cartonaș roșu!”
Colegul lui Cristi Chivu din sezonul „triplei” pune presiune pe român înainte de...
Fanatik
Colegul lui Cristi Chivu din sezonul „triplei” pune presiune pe român înainte de Real Madrid – Inter: „Ura să piardă și la cărți! Nu credeam că va deveni antrenor”
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
'Dacă joacă la 75%, nu cred că are adversari la campionat'. Fostul președinte...
iamsport.ro
'Dacă joacă la 75%, nu cred că are adversari la campionat'. Fostul președinte al Rapidului, impresionat de una dintre favoritele din SuperLiga:
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!