Daniel Isăilă, revenire de senzație! Prima reacție după ce l-a înlocuit pe fostul antrenor al Universității Craiova: „Sper să am putere să rezolv toate problemele”

Daniel Isăilă s-a despărțit în această primăvară de Bani Yas, însă antrenorul român nu a stat mult fără angajament. Interesant este faptul că fostul selecționer de tineret a fost instalat în locului unui tehnician ce a trecut și pe la Universitatea Craiova.

Daniel Isăilă, revenire de senzație în antrenorat! Antrenorul român a semnat cu Bani Yas

Așa cum , formație din Emiratele Arabe Unite.

Ei bine, la doar 4 luni distanță, Daniel Isăilă a decis să semneze cu aceeași formație din Emirate. Contextul este unul nefavorabil, echipa fiind „lanterna roșie” a clasamentului, cu 0 puncte obținute în primele patru etape. Antrenorul român e conștient de misiunea grea pe care o are în față, iar acesta a transmis pentru FANATIK că speră să obțină rezultate bune și să rezolve problemele din cadrul clubului.

„Chiar dacă pare că m-am întors, că am lucrat 4 ani la Banyas, va fi cu totul altă experiență. S-au schimbat președintele, membrii conducerii, membrii Consiliului de Administrație. Sunt 20 de jucători noi. Este cum aș semna cu un nou club.

Suntem într-o situație dificilă în acest moment, pe ultimul loc, niciun punct în patru meciuri, 0 goluri marcate. Va trebui să evaluez foarte bine echipa și în cel mai scurt timp să producem rezultate. Sper să am puterea să rezolv cu bine toate problemele care vor fi”, a declarat Daniel Isăilă, în exclusivitate pentru FANATIK.

رسمياً ✍️ نادي بني ياس يعلن تعاقده مع المدرب الروماني دانيل إيسايلا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة — ADSportsTV (@ADSportsTV)

Ivaylo Petev, out de la Bani Yas după doar 6 meciuri

Daniel Isăilă îl va înlocui la Bani Yas pe . Instalat în locul românului la finalul stagiunii precedente, tehnicianul bulgar are un bilanț dezastruos la formația din Emiratele Arabe Unite.

În cele 6 meciuri în care s-a aflat pe banca tehnică, Ivaylo Petev a obținut un singur rezultat de egalitate și 5 înfrângeri. Ultimul eșec a venit vineri, 19 septembrie, în fața lui Al Jazira. Fosta formație a lui Florin Tănase s-a impus cu scorul de 4-0, iar antrenorul bulgar a fost demis în urma acestui rezultat.