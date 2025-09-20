Sport

Daniel Isăilă, revenire de senzație! Prima reacție după ce l-a înlocuit pe fostul antrenor al Universității Craiova: „Sper să am putere să rezolv toate problemele”

Daniel Isăilă a semnat o înțelegere cu o formație din Emiratele Arabe Unite. Tehnicianul român îl va înlocui pe fostul antrenor al Universității Craiova.
Iulian Stoica
20.09.2025 | 21:14
Daniel Isaila revenire de senzatie Prima reactie dupa ce la inlocuit pe fostul antrenor al Universitatii Craiova Sper sa am putere sa rezolv toate problemele
EXCLUSIV FANATIK
Daniel Isăilă, instalat în locul fostului antrenor de la Universitatea Craiova. Sursă foto: Facebook

Daniel Isăilă s-a despărțit în această primăvară de Bani Yas, însă antrenorul român nu a stat mult fără angajament. Interesant este faptul că fostul selecționer de tineret a fost instalat în locului unui tehnician ce a trecut și pe la Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

Daniel Isăilă, revenire de senzație în antrenorat! Antrenorul român a semnat cu Bani Yas

Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Daniel Isăilă nu a vrut, după ce a salvat-o de la retrogradare, să prelungească înțelegerea cu Bani Yas, formație din Emiratele Arabe Unite.

Ei bine, la doar 4 luni distanță, Daniel Isăilă a decis să semneze cu aceeași formație din Emirate. Contextul este unul nefavorabil, echipa fiind „lanterna roșie” a clasamentului, cu 0 puncte obținute în primele patru etape. Antrenorul român e conștient de misiunea grea pe care o are în față, iar acesta a transmis pentru FANATIK că speră să obțină rezultate bune și să rezolve problemele din cadrul clubului.

ADVERTISEMENT

„Chiar dacă pare că m-am întors, că am lucrat 4 ani la Banyas, va fi cu totul altă experiență. S-au schimbat președintele, membrii conducerii, membrii Consiliului de Administrație. Sunt 20 de jucători noi. Este cum aș semna cu un nou club.

Suntem într-o situație dificilă în acest moment, pe ultimul loc, niciun punct în patru meciuri, 0 goluri marcate. Va trebui să evaluez foarte bine echipa și în cel mai scurt timp să producem rezultate. Sper să am puterea să rezolv cu bine toate problemele care vor fi”, a declarat Daniel Isăilă, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă...
Digi24.ro
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe români. Date de ultimă oră ale climatologilor

Ivaylo Petev, out de la Bani Yas după doar 6 meciuri

Daniel Isăilă îl va înlocui la Bani Yas pe Ivaylo Petev, fostul antrenor de la Universitatea Craiova. Instalat în locul românului la finalul stagiunii precedente, tehnicianul bulgar are un bilanț dezastruos la formația din Emiratele Arabe Unite.

ADVERTISEMENT
Florinel Coman s-a trezit cu ea la ușă: ce a făcut imediat cum...
Digisport.ro
Florinel Coman s-a trezit cu ea la ușă: ce a făcut imediat cum a deschis

În cele 6 meciuri în care s-a aflat pe banca tehnică, Ivaylo Petev a obținut un singur rezultat de egalitate și 5 înfrângeri. Ultimul eșec a venit vineri, 19 septembrie, în fața lui Al Jazira. Fosta formație a lui Florin Tănase s-a impus cu scorul de 4-0, iar antrenorul bulgar a fost demis în urma acestui rezultat.

Așteptat de Petrolul, Mehmet Topal are altă ocupație. Turcul e favoritul publicului ploieștean
Fanatik
Așteptat de Petrolul, Mehmet Topal are altă ocupație. Turcul e favoritul publicului ploieștean
Haos în Manchester United – Chelsea. Casemiro și Sanchez au fost eliminați după...
Fanatik
Haos în Manchester United – Chelsea. Casemiro și Sanchez au fost eliminați după două faulturi inexplicabile. Video
De ce lipsește Assad din Oțelul – Universitatea Craiova. Ce se întâmplă cu...
Fanatik
De ce lipsește Assad din Oțelul – Universitatea Craiova. Ce se întâmplă cu golgheterul oltenilor. Exclusiv
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Gino Iorgulescu aruncă urme de îndoială în privința morții lui Nicu Ceaușescu: 'Am...
iamsport.ro
Gino Iorgulescu aruncă urme de îndoială în privința morții lui Nicu Ceaușescu: 'Am acest sentiment. El a stat la mine la Snagov după Revoluție'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!