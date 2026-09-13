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Daniel Maldini a trecut prin momente de panică la doar câteva ore după ce a fost eroul lui Cagliari în Serie A. Fiul legendarului Paolo Maldini a fost implicat într-un accident rutier în dimineața zilei de duminică, 13 septembrie. Impactul s-a produs în jurul orei 05:15, în nordul orașului Milano.

Accident pentru fiul lui Paolo Maldini, la doar câteva ore după ce a decis un meci din Serie A

Accidentul a avut loc pe Via Caracciolo și a implicat două autoturisme. În total, șase persoane au fost implicate: Daniel Maldini, două tinere de 20 și 22 de ani și trei băieți cu vârste de 19, 20 și 21 de ani. Din primele informații, niciuna dintre persoanele implicate nu a suferit răni grave. La fața locului au intervenit trei ambulanțe.

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Maldini a fost transportat la Spitalul Fatebenefratelli din Milano a fost supus mai multor investigații pentru ca medicii să se asigure că nu există probleme serioase. Jucătorul a fost externat în cursul dimineții, iar avocatul său a transmis că acesta se află într-o stare bună de sănătate.

Daniel Maldini a adus victoria echipei sale în meciul cu Cagliari

Incidentul a venit la numai câteva ore după ce Daniel Maldini a marcat golul decisiv în victoria echipei sale, . Fiul marelui fundaș central italian a înscris pe final, dintr-o lovitură de la punctul cu var.

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Atacantul de 24 de ani a ajuns în această vară de la Atalanta sub formă de împrumut, cu opțiune de cumpărare care poate deveni obligatorie dacă sunt îndeplinite anumite condiții sportive. Cu doar câteva zile înaintea accidentului, marcase și golul victoriei cu Lecce, scor 1-0.