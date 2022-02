Prima reacție a lui Daniel Niculae după ce fanii Rapidului i-au cerut demisia: “Nu trebuie să punem presiune din exterior. Vom avea o ședință”

Chiar dacă suporterii , încheiat la egalitate, scor 1-1, Daniel Niculae nu a fost deloc supărat. Ba chiar a ținut să precizeze că le înțelege supărarea, în condițiile în care Rapid a ajuns la nu mai puțin de nouă meciuri fără victorie.

Mesajul lui Daniel Niculae după ce suporterii i-au cerut demisia

„Un rezultat de egalitate cât o înfrângere. Am făcut o primă repriză bună, am avut câteva situații, dar a fost acel gol al lor, dintr-o greșeală în lanț a apărării noastre.

În schimb, a doua repriză a fost modestă, cu foarte puține situații. Am crezut că o să reușim să marcăm și chiar să ne desprindem, toată lumea aștepta lucrul acesta, dar am făcut o repriză modestă.

Suporterii trebuie înțeleși, e normal să fie supărați. N-am mai câștigat de foarte mult timp, și-au pus speranțe că vom reuși să câștigăm împotriva uneia dintre rivalele noastre de o viață, n-am reușit și nici n-am făcut o partidă bună.

Dacă am fi avut ocazii, probabil am fi rămas cu o impresie cât de cât bună. Dinamo a crescut foarte mult față de partida din turul campionatului, e o echipă care adună puncte, dar noi trebuia să jucăm mult mai bine. Nu știu de ședința din vestiar, nu am participat”, a declarat președintele Rapidului, la .

Mihai Iosif, pe picior de plecare: „Vom avea o ședință”

Cât despre posibilitatea numirii unui nou antrenor, „Nico” a evitat să ofere un răspuns concret, dar a dezvăluit că va avea în curând o ședință cu patronul Victor Angelescu. În cazul în care cei doi vor decide că se impune , acesta va fi primul care va afla.

„Negocierile cu un antrenor vor începe după ce voi avea o ședință cu Victor, dar nu trebuie să punem presiune din exterior, pentru că se răsfrânge asupra jocului echipei.

Nu că am fi jucat extraordinar în ultimul timp, dar sunt jucători care nu sunt obișnuiți să joace cu presiune. Rapid este un club diferit de celelalte. Ține doar de ei să se obișnuiască și să iasă din această perioadă neagră.

I-am avertizat că lucrurile se pot schimba și cu două rezultate negative poți intra în acea horă, când se vor înjumătăți punctele. Ne-am lăsat puțin duși de val, deși am tras mai multe semnale de alarmă încă de la începutul campionatului.

Din păcate, n-am reușit să revenim cu picioarele pe pământ. Traversăm o perioadă modestă și trebuie să obținem cât mai repede prima victorie.

Conducerea nu a discutat cu absolut niciun antrenor. Când o să vorbim, înseamnă că antrenorul care este acum la echipă trebuie să fie înștiințat. Așa mi se pare cel mai corect.

Când vom lua decizia să renunțăm la antrenorul de pe bancă, vom și discuta cu posibilul sau posibilii înlocuitori. Timpul nu ne ajută, este inamicul nostru, însă vom vedea ce vom face”, a explicat Daniel Niculae.