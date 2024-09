Daniel Niculae a dezvăluit ce a vorbit cu Dan Șucu și Victor Angelescu după plecarea de la Rapid. “Trebuie să găsească soluții”

Fostul președinte al giuleștenilor nu stă departe de echipă, chiar dacă a fost dat afară de la club. Daniel Niculae a discutat în continuare cu Dan Șucu și Victor Angelescu despre Rapid.

În cadrul unui interviu, Daniel Niculae și Victor Angelescu despre Rapid, chiar dacă a fost dat afară de la club în urmă cu 3 luni.

Fostul președinte al giuleștenilor a mărturisit că s-a mai întâlnit de câteva ori cu cei doi acționari și au discutat despre problemele echipei, pe care finanțatorii le au de rezolvat.

(n.r. Ai mai vorbit cu domnul Șucu în ultima perioadă?) “Da, ne-am și intersectat de câteva ori, și cu Victor Angelescu la fel. Acum, trebuie să găsească soluțiile ca să repună Rapidul acolo unde ne dorim toți. Am vorbit despre Rapid, doar nu vorbeam despre vreme.

Nu știu cât de ciudată a fost despărțirea de Rapid. Lucrurile au luat o întorsătură în acel play-off… Au schimbat, s-a pus presiune, cred că toată lumea a greșit, începând cu primul angajat al clubului și terminând cu președintele și cu patronii. Toată lumea a greșit.

(n.r. Cu ce a greșit președintele?) Situațiile trebuie gestionate în așa fel încât să îți realizezi ceea ce ți-ai propus. Din păcate, nu s-a întâmplat acest lucru, iar culpa este direct proporțională cu implicarea.

Din păcate, n-am fost eu pe teren la multe dintre meciurile din ultimii ani și n-am o culpă de jucător… Asta e”, a spus Daniel Niculae, pentru .

Conducerea Rapidului, anunț clar pentru echipă înaintea meciului cu Oțelul Galați

“Ne bucurăm și noi că am bătut. Am fost bucuroși, dar nu reprezintă nimic. A fost a doua victorie, încă suntem departe. Avem doar 12 puncte și nu putem să ne bucurăm prea mult.

Realitatea este că până acum avem un sezon slab, iar jucătorii trebuie să realizeze că nu putem să facem nuntă după fiecare victorie.

Mai ales că acum am jucat cu Slobozia, nu cu o echipă care are pretenții de play-off. Orice victorie ne ajută. Dar am o amărăciune și sunt puțin supărat. Nu ne putem bucura după o victorie cu Slobozia.

Suntem Rapid și ar trebui să fim în primele 6 la ce investiții s-au făcut. E un început. Dacă nu câștigăm cu Oțelul, ne-am bucurat degeaba. Am avut un început de sezon dezastruos.

Important este să batem Oțelul. Dacă nu batem Oțelul, suntem o echipă de jumătatea clasamentului și nu îmi doresc asta. Nu avem nicio victorie pe Giulești și nu este normal. Jucătorii trebuie să fie foarte concentrați”, , la FANATIK SUPERLIGA.