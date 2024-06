Daniel Niculae a reacționat după ce Dan Șucu l-a dat afară din Giulești: „Aveai nevoie să te agăți de oameni”

, iar Dan Șucu a adus deja un Nico a reacționat în premieră și i-a dat replica acționarului majoritar din Giulești.

Daniel Niculae a reacționat după ce Dan Șucu l-a dat afară de la Rapid: „Rapidismul e boală veche”

Daniel Niculae (41 de ani) a plecat de la Rapid, iar fostul atacant a fost întrebat dacă a avut un merit în sosirea lui Dan Șucu în Giulești. Patronul Mobexpert e acum acționarul majoritar, cu 80% din acțiuni. Înlocuit deja cu Viorel Moldovan, Nico a dezvăluit care este marele său regret din perioada în care a fost președinte.

„S-a încheiat contractul. Sunt un pic obosit după o mișcare. Au fost trei ani frumoși în care am încercat să-mi îndeplinesc unul dintre visuri.

Am avut posibilitatea de a continua drumul din Liga 4. După intrarea clubului în faliment au fost două entități de Rapid. A fost acel început de proiect în care am coagulat cei mai buni jucători.

Am ajuns până în Liga 3. Victor a venit alături de noi. Eu am renunțat o perioadă. În Liga 2 m-am întors. Am și promovat. Cel mai mare merit l-au avut jucătorii și Mihai Iosif. Le mulțumesc că au avut încredere în mine”, a declarat Daniel Niculae, conform

„Dezmăgit cred că sunt”

Daniel Niculae a îndeplinit funcția de președinte al Rapidului în perioada 2021-2024. Fostul internațional (39 de selecții, 9 goluri) este una dintre legendele Giuleștiului. A cucerit un titlu, două Cupe și două Supercupe ale României cu giuleștenii, pentru care a jucat 142 de meciuri, a marcat 24 de goluri și a oferit 18 assist-uri.

„Ești ‘vinovat’ pentru venirea domnului Șucu la Rapid?”, a fost întrebat ulterior Niculae. „A spus și dânsul. În proporție destul de mare, eu și Maftei. A fost și dorința dânsului de a investi în fotbal, și dorința noastră de a aduce oameni potenți financiar la Rapid.

E boală veche (n.r. rapidismul), pentru că să susții o echipă și să joci pe teren e un vis devenit realitate. Mergeam la mecirui de când eram mic. Lucrurile au fost extraordinare.

De când am început acest proiect, aveai nevoie să te agăți de oameni. Durata proiectului era de 5 ani, să ajungem în Liga 1. Menținerea în prima ligă a fost un obiectiv realist (n.r. în primul an de la promovare).

Trebuie să ai o stabilitate. Primul pas a fost menținerea în prima ligă. Al doilea a fost play-off-ul, apoi locurile 1-3. Dezamăgit cred că sunt eu că în ultimul sezon nu am reușit să îndeplinesc obiectivul. Discuții sunt tot timpul”, a adăugat fostul președinte al alb-vișiniilor.