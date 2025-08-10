Daniel Niculae, apel disperat după Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0: „Ce pot să le transmit eu băieților când nu li se dă un asemenea gol?”

Daniel Niculae este convins că Hermannstadt a fost privată de un , pierdut de echipa din Sibiu cu scorul de 0-1 în etapa a cincea din Superliga.

Daniel Niculae, prima reacție după faza controversată de arbitraj de la meciul Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0: „Este gol ca lumina zilei”

Președintele sibienilor a apreciat că se poate observa în mod foarte clar că mingea a depășit cu întreaga circumferință linia porții la , astfel încât în viziunea sa nici nu era nevoie de existența tehnologiei de linia porții pentru ca acea reușită să poată fi validată.

„Este gol ca lumina zilei, nu avem nevoie de altă tehnologie ca să vedem că este gol. Se vede clar că mingea depășește cu toată circumferința linia. Se vede clar pe toate imaginile și toate stop cadrele pe care le-au făcut colegii noștri din presă că este gol clar.

Tehnologia goal line nu există. Să tragem noi niște linii… Sunt sigur de ce am văzut. Mingea trece mult mai departe de linia porții cu toată circumferința ei. E un gol nevalidat la ultima fază a meciului. Ce pot să le transmit eu băieților când nu li se dă un asemenea gol? Poate cu mai multă luciditate soarta meciului ar fi fost cu totul alta.

Când la ultima fază ți se anulează un gol valabil e foarte greu să vii cu ceva în vestiar. Cred că și lui Măldă (n.r. Marius Măldărășanu) i-a fost la fel de greu”, a declarat Daniel Niculae la

Aurelian Chițu este sigur că trebuia să se acorde gol la acea fază

„Am avut un gol anulat incorect. Nu știu cum s-au decis atât de repede. Ei în 30 de secunde s-au convins imediat. Eu am văzut-o în poartă. A fost în poartă, trebuie să fii nebun să spui că nu a fost în poartă. Am văzut imaginile.

Au fost meciuri foarte grele, cu adversari foarte buni. Poate nici nu suntem 100%, dar sper să câștigăm și noi etapa viitoare. Nu vom avea un meci ușor la Ploiești.

Astăzi nu a vrut să intre, pe urmă domnul arbitru nu a lăsat-o să intre. Ne-a spus cu o calmitate să așteptăm, gata, nu a fost nimic”,