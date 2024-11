Daniel Niculae, aproape de revenirea în SuperLiga! Fostul președinte al Rapidului e în Craiova și își negociază contractul. Exclusiv

Daniel Niculae (42 de ani) este aproape să semneze cu un alt club din SuperLiga. Fostul atacant se află la Craiova și e în negocieri avansate.

Daniel Niculae, la un pas să redevină președinte în SuperLiga. Cu cine negociază

FANATIK a aflat în exclusivitate că Daniel Niculae este aproape să revină în funcția de președinte la un club din SuperLiga. Din informațiile obținute de site-ul nostru, fostul oficial al Rapidului se află la Craiova, acolo unde negociază cu Hermannstadt.

Sibienii sunt în Bănie deoarece Partida de pe „Ion Oblemenco” este programată în această seară, de la ora 18:15.

În cazul în care va ajunge la o înțelegere cu Hermannstadt, Niculae va lucra din nou cu Marius Măldărășanu. Actualul antrenor al sibienilor și Nico au fost coechipieri la Rapid. Postul de președinte al lui Hermannstadt a rămas vacant după Fostul goalkeeper a demisionat în primăvară de la gruparea de pe malul Cibinului.

Sibienii vor să mai dea o lovitură: Adi Mutu antrenor! „Din iarnă aș prelua”

Numirea lui Daniel Niculae în funcția de președinte nu este singura lovitură pe care Hermannstadt o poate da în acest final de an. Chiar dacă a fost coleg cu Măldărășanu la Rapid, președintele Niculae ar putea lucra cu un alt tehnician.

Scaunul lui Măldă se clatină din cauza rezultatelor proaste din acest sezon. Înaintea meciului cu Universitatea Craiova, Hermannstadt e pe ultimul loc în SuperLiga, cu 13 puncte. În 15 etape, sibienii au înregistrat 3 victorii, 4 egaluri și 8 înfrângeri.

La Sibiu, în locul lui Măldărășanu ar putea ajunge pe banca tehnică un antrenor pe care Daniel Niculae l-a avut la Rapid. Este vorba despre Adrian Mutu (45 de ani). .

„Nu am vorbit cu cei de la Hermannstadt. Probabil a apărut că ei sunt în discuții cu Daniel Nicolae, cu care eu am lucrat foarte bine… probabil de aceea. Nu neg faptul că, dacă acum 2, 3 luni am spus nu… probabil dacă Nicolae s-ar duce acolo ceva, ceva se întâmplă în bine.

Atunci aș putea să mă gândesc pentru că, dacă lucrurile se schimbă în bine, de ce nu? Aici este o chestie de stabilitate. Este un risc, dar aceasta este cariera noastră a antrenorilor.

Este o echipă care a stat la mijlocul clasamentului, a bătut la ușile play-off-ului. Și la CFR Cluj era riscul pentru că acolo tot timpul trebuie luat campionatul… Dacă te uiți pe partea pozitivă, în cariera de antrenor trebuie să își asumi și astfel de riscuri.

Nu joacă rău, am văzut și meciul cu Rapid. Cred că lucrurile ar fi stat diferit dacă nu rămâneau în 10. Din iarnă aș prelua, vorbesc în general, orice echipă”, a declarat Adrian Mutu, în exclusivitate pentru FANATIK.