Daniel Niculae, detalii despre negocierile dintre Rapid și Farul pentru “Dina” Grameni anunțate la Fanatik SuperLiga: „A fost o ofertă corectă”

Daniel Niculae a tras concluziile acestui sezon al Rapidului după pe Arena Națională. Președintele giuleștenilor a dezvăluit că principala dezamăgire a fost eliminarea prematură din Cupa României Betano.

Daniel Niculae a tras concluziile sezonului Rapidului după victoria cu FCSB: „Nu trebuie să ne mulțumim doar cu victorii împotriva rivalilor”

Rapid a reușit să câștige ambele meciuri împotriva FCSB-ului din play-off-ul SuperLigii. Totuși, Daniel Niculae a anunțat că victoriile în fața rivalilor nu sunt suficiente pentru creionarea unui sezon reușit. Marea nemulțumire a „alb-vișiniilor” este parcursul slab din Cupa României Betano.

Deși au avut ca obiectiv atingerea finalei în „competiția surprizelor”, formația antrenată de Adi Mutu a fost eliminată prematur încă din faza grupelor. „Nu trebuie să ne mulțumim doar cu victorii împotriva rivalelor și neîndeplinirea anumitor obiective. Cred că a fost un sezon dificil, un sezon greu, dar până la urmă a fost un sezon frumos.

Avem neîmplinirea a ceea ce se numește Cupa României pentru că am ieșit foarte repede și ne doream un parcurs mai lung. De ce nu, să jucăm finala. Este această dezamăgire. Cu puțin mai multă șansă, mai mult noroc, mai multă constanță și în rezultate și în exprimarea pe teren cred că am fi putut termina și pe un alt loc decât pe acest loc cinci. Per total, toată lumea este mulțumită.

Obiectivul nostru a fost play-off-ul, într-adevăr, și o calificare în finala Cupei României. În sezonul următor se schimbă obiectivul și trebuie să creștem de la an la an”, a declarat Daniel Niculae, la finalul derby-ului FCSB – Rapid.

Daniel Niculae anunță o fereastră de transferuri incendiară: „Sunt jucători interesanți la toate echipele”

Rapid din vară de aproximativ 3,5 milioane de euro, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Daniel Niculae a anunțat o perioadă de transferuri incendiară în vară și a vorbit despre un posibil transfer al lui Grameni în Giulești.

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate . „Abia s-a terminat campionatul. O să înceapă o perioadă de mercato, unde echipele își doresc să continue sau să nu continue cu anumiți jucători. Vom vedea în zilele următoare.

A fost o ofertă corectă din punctul nostru de vedere (n.r. pentru Grameni). Sunt jucători interesanți la toate echipele și noi avem jucători foarte interesanți pentru echipele care doresc și au posibilitatea să cumpere de la Rapid. Se anunță o perioadă de mercato destul de caldă.

Vrem să întărim echipa, lotul, să aducem jucători cu un aport de plusvaloare pentru că în sezonul următor obiectivul se schimbă. Nu mai este play-off-ul, ci primele trei locuri din clasament. Cea mai mare dezamăgire este acel parcurs destul de scurt din Cupa României.

Cred că am fi putut face mai mult și sper ca sezonul următor să facem mai mult pentru că știți foarte bine noi suntem o echipă care cunoaște foarte bine acest trofeu”, a mai declarat Daniel Niculae.