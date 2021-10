Daniel Niculae, discurs dur după eliminarea Rapidului din Cupa României: „Nu se poate să ne prezentăm așa!”

Președintele giuleștenilor recunoaște că nu înțelege care a fost motivul pentru care jucătorii au fost lipsiți de atitudine și speră ca de la următorul meci din campionat lucrurile să se schimbe în bine.

Poli Timișoara a câștigat duelul cu Rapid din Cupa României, scor 2-0, marcând căte un gol pe repriză, fără să aibă multe emoții cauzate de ocaziile adversarilor.

Daniel Niculae, dezamăgit după eliminarea Rapidului din Cupa României

Daniel Niculae a fost dezamăgit după eliminarea și le-a transmis un mesaj jucătorilor la finalul meciului, în care le cere să se mobilizeze pentru următorul meci al echipei:

„S-a întâmplat ce s-a întâmplat la meciul cu Dinamo. Am arătat rău la meciul cu Dinamo, am arătat rău și astăzi. Dacă ajungi să intri neconcentrat la un meci ca cel cu Dinamo, înseamnă că avem probleme. Cert e că am făcut o partidă foarte slabă.

Au fost multe schimbări în echipă, ne-am dorit să împrospătăm echipa, pentru că nu arătasem bine la meciul cu Dinamo, dar am arătat la fel”.

„Am primit și foarte ușor goluri, trebuie să tragem linie și să nu mai repetăm greșelile. Cu Dinamo am făcut cea mai slabă repriză și am continuat acum cu altă repriză slabă.

Dacă facem meciuri bune cu cele mai bune echipe ale campionatului, dar ne încurcăm cu echipe mici, problema se pune doar la atitudine și mentalitate”, a mai spus președintele Rapidului, la TV .

„Rapid înseamnă ceva în continuare!”

și le-a atras atenția jucătorilor despre ce înseamnă să îmbrace tricoul Rapidului: „Le-am spus-o și lor, poate unii nu au ajuns să îmbrace tricoul Rapidului.

Poate nu am fost în ultimii ani acolo unde eram înainte, dar asta nu înseamnă că Rapid nu înseamnă în continuare ceva”.

„Eu vorbesc în fiecare zi cu antrenorul, cu Miță, știu ce le spune, știu ce se lucrează, totul e în regulă. Credeți că atunci când am fost egalați după ce condusesem cu 2-0 că le-a spus antrenorul să se retragă?”, a mai spus Daniel Niculae.