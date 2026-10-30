Sport

Daniel Niculae îi cere lui Dan Şucu să nu mai pună presiune pe angajaţi! Episoadele în care a fost implicat fostul preşedinte al Rapidului

Catalin Oprea
30.10.2026 | 16:46
Daniel Niculae ii cere lui Dan Sucu sa nu mai puna presiune pe angajati Episoadele in care a fost implicat fostul presedinte al Rapidului
SPECIAL FANATIK
Dan Şucu şi Daniel Niculae, fostul preşedinte al Rapidului. Sursa: sportpictures.eu
Daniel Niculae a fost preşedintele Rapidului până la finalul sezonului 2023-2024. Fostul oficial al giuleştenilor i-a transmis lui Dan Şucu să nu mai pună atât de multă presiune pe angajaţi, dar FANATIK a aflat că în cazul lui Niculae situaţia a fost exact invers.
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Rapid a fost în lupta pentru titlu în sezonul 2023-2024. După o victorie cu 4-0 în faţa FCSB-ului, chiar înainte de play-off, giuleştenii îşi anunţau candidatura la campionat. La startul play-off-ului a avut loc o implozie în club. Preşedintele a fost urmărit penal în dosarul „Pyro”, fiind acuzat că a facilitat introducerea de materiale pirotehnice în stadion, sprijinindu-l pe liderul de galerie Liviu Ungurean.

Daniel Niculae i-a transmis lui Dan Şucu să nu mai pună presiune pe angajaţi

Giuleştenii nu doar că n-au contat în lupta pentru titlu, ba chiar au pierdut orice şansă pentru cupele europene, după ce au înregistrat opt înfrângeri, un egal şi doar o victorie în play-off. La finalul acelui sezon, Dan Şucu a luat hotărârea de a nu-i prelungi contractul lui Daniel Niculae, iar oficialul a fost eliberat din funcţie.

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Doi ani mai târziu, Daniel Niculae i-a transmis lui Dan Şucu faptul că nu ar trebui să pună presiune pe angajaţi şi pe echipă, acesta fiind şi unul dintre motivele pentru care echipa nu a reuşit să îşi îndeplinească obiectivele, în ciuda investiţiilor importante de la echipă:

„Cred că acum a început să gestioneze mai bine: să aibă mai multă răbdare. Nu mai are aceeași expunere pe care a avut-o la început și asta poate fi un lucru bun. Și presiunea aceasta pe echipă, pe angajați, cum îi place dânsului să spună, câteodată este bine să nu fie așa mare. Trebuie găsit un echilibru, pentru că sunt jucători care pot face față presiunii și se încarcă cu presiunea aceea negativă, cum eram și eu. Dar sunt și unii care nu pot…”, a spus Daniel Niculae într-un interviu pentru Digisport.

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Daniel Niculae, program lejer la Rapid! Oamenii din club spunea că la prânz îşi începea activitatea

FANATIK a vorbit cu mai mulţi oameni de la Rapid, care ne-au declarat că pentru Daniel Niculae situaţia era diametral opusă, referitor la presiune. Pe vremea când era preşedintele clubului, deseori el îşi începea activitatea la ora 12:00, ora prânzului, având un program foarte lejer, fără să fie presat de activităţile echipei.

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Mai mult decât atât, preşedintele Rapidului răspundea foarte greu la telefon, chiar şi când era sunat de patronii Dan Şucu şi Victor Angelescu, fapt care nu a fost prea bine primit de oamenii care dau zeci de milioane de euro în club.

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Ca urmare a acestui program şi a faptului că e foarte greu de găsit la telefon, patronii Rapidului l-au acuzat pe Daniel Niculae că din cauza lui au fost ratate câteva transferuri importante la echipă. Până la urmă, dosarul „Pyro” în care a fost implicat preşedintele a fost doar picătura care a umplut paharul, pentru că falia dintre cele două părţi era una evidentă.

Daniel Niculae nu a răspuns la telefon nici măcar când a fost căutat de autorităţi pentru a fi dus la audieri. Pentru că nu a putut fi contactat, reprezentanţii de al Serviciul de Grupuri Infracţionale Violente s-au prezentat la domiciliul lui Niculae pentru a fi dus la audieri, potrivit GSP, în dosarul legat de materialele pirotehnice introdus în stadion.

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Finală de Cupă şi apoi retrogradare cu Hermannstadt!

După ce a plecat de la Rapid, Daniel Niculae a devenit preşedintele clubului Hermannstadt, preluând funcţia în noiembrie 2024. În primul sezon lucrurile au mers bine la echipă, sibienii reuşind calificarea în finala Cupei României, pe care au pierdut-o cu CFR Cluj, scor 2-3.

Însă, în sezonul recent încheiat, Hermannstadt a retrogradat în liga secundă după ce a pierdut barajul cu FC Voluntari. În luna iunie, Daniel Niculae a fost eliberat din funcţie, iar două luni mai târziu echipa a intrat în faliment.

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