Daniel Niculae, ironie fină după FCSB – Farul 2-3. S-a folosit de titlul unui film celebru pentru a râde de rivali. Foto

Rapid a rămas pe podium . Giuleștenii au 42 de puncte, cu unul mai mult decât marea rivală.

Daniel Nicolae se bucură de răul celor de la FCSB: „Dispari în 60 de secunde”

Imediat după finalul dramatic de la FCSB – Farul, Daniel Niculae a postat pe pagina sa oficială de Instagram o ironie la adresa FCSB.

Rapidistul a postat afișul producției hollywoodiene, Gone In 60 seconds (Dispari în 60 de secunde”, referire la faptul că FCSB a primit două goluri în doar un minut în prelungirile meciului cu „marinarii”.

FCSB conducea cu 2-1 în minutul 90+4, însă , în decurs de 80 de secunde.

Daniel Niculae i-a „înțepat” pe cei de la FCSB cu o ironie fină, în stilul în care obișnuia Mihai Stoica. În acest film apare și Angelina Jolie.

FCSB, egalată la puncte și de Universitatea Craiova. Vicecampioana obligată să câștige la CFR Cluj dacă vrea să mai spere la titlu

FCSB a căzut pe locul patru în clasament cu 41 de puncte, la egalitate cu locul cinci, ocupat de Universitatea Craiova.

Înfrângerea cu Farul a picat cum nu se poate mai prost, ținând cont că echipa lui Mihai Pintilii va avea un meci extrem de dificil în Gruia, cu liderul CFR Cluj.

De cealaltă parte, Rapid va juca pe teren propriu cu FC Voluntari și e mare favorită, în timp ce Universitatea Craiova o va întâlni pe Farul Constanța.

Astfel, „giuleștenii” ar putea profita de eventualii pași greșiți al contracandidatelor la un loc de play-off.

Jucătorii FCSB nu își explică cum au scăpat printre degete victoria și acuză arbitrajul: „Și-au bătut joc de noi azi!”

și nu înțelege cum echipa sa a pierdut meciul: „Nici nu știu ce să mai zic… Am controlat jocul, am fost echipa cu ocaziile, ne-am jucat cu ele la final. Păcat că în Liga 1 avem VAR degeaba. Cred eu că la Joonas a fost fault când a scăpat Alibec, ne-am uitat în vestiar.

Nu am mai trăit așa ceva niciodată și îmi pare rău că nu am reușit să câștigăm deși am avut meciul în mână. Și-au bătut joc de noi azi! Am tras de noi, am muncit, din două faze am pierdut meciul!”.

Un meci pierdut, am condus, aveam speranțe că putem marca de mai multe ori… A venit acea execuție a lui Alibec și asta a fost. Un duș rece, care sper că ne-a trezit. N-am știut să gestionăm ultimele 20-30 de minute”, a spus frustrat și Florinel Coman.