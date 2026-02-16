Daniel Niculae, iureș în direct după Hermannstadt – CFR Cluj 0-1: ”O să le dau amendă că nu dau la poartă, mă rog de 6 luni de ei!”

ADVERTISEMENT

Trupa lui Dorinel Munteanu a primit un penalty la ultima fază a partidei Hermannstadt – CFR Cluj 0-1, însă arbitrul a revenit asupra deciziei după ce a revăzut faza la VAR. Acesta a fost momentul care l-a scos din sărite pe Daniel Niculae.

Daniel Niculae, discurs dur după Hermannstadt – CFR Cluj 0-1

Președintele clubului FC Hermannstadt este de părere că echipa sa și nu înțelege de ce arbitrii din camera VAR intervin la anumite faze și la altele nu o fac.

”Eu zic că a fost penalty, se folosește de ambele brațe, nu-l lasă să sară. Ar fi trebuit să rămână decizia din teren. Cum a rămas la decizia penalty-ului eronat. Jucătorul CFR-ului a fost atins foarte ușor. Culmea este că nu intervine VAR-ul, la noi, la ultima fază a intervenit VAR-ul. De ce?

Dacă ni se anulează câte un penalty în minutul 90, va fi foarte greu să ieșim din situația asta. Chiar dacă ratăm noi penalty, cum am făcut-o în minutul 40. Am avut momente bune cu cea mai în formă echipă a campionatului. Dar când nu ți se dă un penalty în minutul 90 și ceva, nu mai avem ce să vorbim”, a declarat Niculae, la .

Avertisment pentru jucătorii lui Dorinel Munteanu

Pe lângă acuzațiile vehemente la adresa arbitrajului, oficialul grupării sibiene nu și-a iertat nici proprii jucători și i-a amenințat că se va ajunge la sancțiuni financiare dacă nu șutează mai des la poartă.

”Pentru noi fiecare jumătate de punct contează. Conta mai mult pentru noi decât pentru CFR jumătatea asta de punct. Noi venim după o lună grea în care am suferit multe înfrângeri. Cred că o victorie împotriva CFR-ului sau un rezultat de egalitate împotriva CFR-ului ne-ar fi dat mare încredere. E foarte greu să vorbesc.

Mă rog de Chițu de 6 luni de zile să dea la poartă. Nu ai cum să dai gol dacă nu dai la poartă. Cred că o să ajung să le dau amendă că nu dau la poartă, că nu am ce face”, a spus Daniel Niculae.

Și Dorinel Munteanu a pus tunurile pe arbitri

Penalty-ul refuzat lui FC Hermannstadt la ultima fază a jocului cu CFR Cluj i-a înfuriat teribil pe sibieni, iar antrenorul după încheierea duelului din etapa cu numărul 27.

”A fost un meci care a fost decis de alți factori, nu de jucătorii din teren. Nu știu cum tratează fazele cei care conduc jocul, pentru că nu mi se pare normal. A fost un joc de care pe care, în care ambele formații și-au dorit victoria.

Ar fi trebuit să primim ceea ce este de primit. Nu mă refer doar la ultima fază. Au mai fost și alte lucruri, tragerile de timp. În economia partidei sunt foarte importante. Din păcate pentru noi a fost o înfrângere greu de suportat.

Nu vreau să mutați direcția pe gazon. Astăzi diferența a făcut-o altcineva pe teren. Sunt lucruri care au fost decise de altcineva. Nu vreau să mi-o ia în nume de rău (n.r. – arbitrii), dar trebuie să fie mai atenți. Să aibă puțin discernământ”, a afirmat Munteanu.