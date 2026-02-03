Sport

Daniel Niculae nu și-a uitat trecutul! Ce a spus după Hermannstadt – Rapid 0-3: „Îi felicit și le țin pumnii în continuare”

Daniel Niculae, laude pentru fosta sa echipă după Hermannstadt - Rapid 0-3. Ce a spus actualul președinte al sibienilor
Gabriel-Alexandru Ioniță
03.02.2026 | 23:47
Imagine din meciul Hermannstadt - Rapid 0-3. Foto: Sport Pictures
La finalul meciului Hermannstadt – Rapid 0-3, Daniel Niculae a apreciat că în prima repriză echipa antrenată de Dorinel Munteanu a fost puțin mai periculoasă în principiu, chiar dacă a admis că formația din Giulești a controlat teritorial jocul.

Fostul fotbalist și oficial al clubului alb-vișiniu, în prezent președinte la gruparea din Sibiu, a opinat totuși și că echipa lui Costel Gâlcă a fost mai bună per total și astfel a meritat victoria în cele din urmă.

De asemenea, Niculae a ținut să îi felicite pe rapidiști pentru acest succes și, în plus, le-a urat acestora succes pe mai departe în acest sezon. În schimb, în ceea ce privește actuala sa echipă, întrebat dacă în viziunea lui Dorinel Munteanu a greșit schimbările în această partidă, Daniel Niculae nu a dorit să comenteze.

Pe de altă parte însă, a ținut să precizeze că anterior au fost și momente în care antrenorul s-a dovedit foarte inspirat din acest punct de vedere.

„(n.r. Despre Grameni) A reușit să înscrie golul pe care l-a reușit și în perioada de pregătire parcă. Nu a fost rea prima repriză, cu un plus parcă pentru noi, chiar dacă Rapid a avut posesia, am avut acea bară, poate dacă am fi reușit să înscriem soarta meciului ar fi fost alta.

În a doua repriză nu știu ce s-a întâmplat, am făcut o repriză foarte slabă, Rapid a deschis scorul repede, la prima ocazie, așa cum s-a întâmplat de obicei în acest sezon.

Am comis multe greșeli. Nu pot să vorbesc despre schimbări, am făcut schimbări și la Slobozia și am reușit să câștigăm cele trei puncte. Felicit Rapidul, au fost echipa mai bună, bravo lor, le țin pumnii în continuare.

(n.r. Despre Moruțan) Eu cred că este cel mai bun transfer al iernii în campionatul României. Moruțan este un mare plus pentru Rapid, a demonstrat de la primele minute.

(n.r. Despre încrederea în Dorinel Munteanu) Bineînțeles, rămâne până când o să jucăm din ce în ce mai bine de la etapă la etapă și o să acumulăm foarte multe puncte. Am mare încredere în Dorinel Munteanu”, a spus Daniel Niculae în direct la Digi Sport. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
