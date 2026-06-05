Sport

Daniel Niculae, out de la FC Hermannstadt după ce sibienii au retrogradat!

FC Hermannstadt, retrogradată din SuperLiga, a anunțat oficial că a renunțat la serviciile lui Daniel Niculae, care a ocupat funcția de președinte în ultimul an și jumătate.
Traian Terzian
05.06.2026 | 10:37
Daniel Niculae out de la FC Hermannstadt dupa ce sibienii au retrogradat
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Daniel Niculae a plecat de la Hermannstadt Foto: Facebook FC Hermannstadt
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Vineri, 5 iunie, FC Hermannstadt a emis un comunicat în care a precizat că Daniel Niculae (43 ani) nu mai este președintele clubului. Fostul atacant se afla în funcție din noiembrie 2024.

Daniel Niculae, out de la FC Hermannstadt

FC Hermannstadt nu a avut nicio șansă în returul barajului cu FC Voluntari. După un 2-2 în primul meci, sibienii au fost învinși în deplasare, fără drept de apel, cu un categoric 3-0, și au retrogradat din SuperLiga.

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În urma ratării obiectivului, Dorinel Munteanu a plecat de la cârma echipei. La scurt timp, FC Hermannstadt a anunțat oficial că lui Daniel Niculae nu i s-a mai prelungit mandatul de președinte al clubului.

„Mulțumim, Nico!

A.F.C.Hermannstadt a decis să nu mai prelungească înțelegerea contractuală cu președintele executiv Daniel Niculae, scadentă în data de 15 iunie a acestui an.

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Îi mulțumim lui Nico pentru tot și îi dorim succes în carieră!”, este comunicatul oficial emis de FC Hermannstadt.

Daniel Niculae s-a supărat la meciul aniversar al UEFantasticilor

Daniel Niculae a fost protagonist și la reeditarea sfertului UEFAntastic, dintre Steaua și Rapid, de pe Arcul de Triumf. La meciul aniversar, a fost trimis titular de către Răzvan Lucescu. Ulterior, „Nico” a fost înlocuit cu Daniel Pancu.

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Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, fostul conducător al lui Hermannstadt s-a dus brusc la vestiare și a plecat acasă, spre uimirea colegilor săi. Sunat cu insistență fără succes de foștii săi coechipieri, care credeau că este la interviuri, fostul atacant din Giulești nu și-a făcut apariția nici măcar la restaurant. Unde generația Rapidului din 2006 a petrecut după jocul demonstrativ de pe Arcul de Triumf.

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FC Hermannstadt s-a despărțit și de antrenorul Dorinel Munteanu

Cu 24 de ore înainte de anunțul privindu-l pe Daniel Niculae, conducerea clubului sibian a anunțat și încheierea raporturilor contractuale cu antrenorul Dorinel Munteanu, ca urmare a retrogradării din SuperLiga.

”În urma ratării obiectivului stipulat în contract – rămânerea în Superliga României – A.F.C.Hermannstadt și antrenorul principal Dorinel Munteanu au încetat astăzi raporturile contractuale.

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Îi mulțumim lui Mister pentru întreg aportul pe care l-a adus echipei în lupta pentru evitarea retrogradării și îi dorim mult succes în următoarele provocări ale carierei! De asemenea, contractele celor doi antrenori secunzi – Dorin Toma și Laurențiu Iorga – au fost reziliate din același motiv. Le dorim mult succes în viitor!”, a precizat FC Hermannstadt.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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