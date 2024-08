Daniel Niculae rupe tăcerea după ce Dan Șucu l-a îndepărtat de la Rapid: „Mi-am făcut meseria, nu am făcut nimic ilegal“

Rapid București a trecut printr-o perioadă de restructurări masive în perioada verii, pe plan de conducere, staff, dar și pe teren. , după plecarea lui „Nico“.

Daniel Niculae rupe tăcerea

Fostul atacant dezvăluie care este relația lui cu clubul și conducerea acum, după ce a fost îndepărtat din poziția de președinte. Daniel Niculae a rămas în structura clubului, dar nu mai are dreptul de decizie din trecut.

ADVERTISEMENT

„Sunt convins că lucrurile se vor rezolva. Lăsăm ancheta să se desfășoare…Trădat? (n.red. – de Dan Șucu). De ce să mă simt trădat? La final dacă nu-ți atingi obiectivele, cât de prieten ai fi, îți strângi mână și fiecare ne vedem de drumul său.

N-am mai vorbit de o perioadă de timp, dar asta nu înseamnă că nu o să mai vorbim… Ce o să fac în viitor? Tot pe partea asta de administrativ. În antrenorat sunt prea mulți peri albi“, a declarat Daniel Niculae la

ADVERTISEMENT

Totodată, Dan Șucu a spus că Daniel Niculae nu este suficient de bun pentru a fi conducătorul clubului. Milionarul a spus foarte pe scurt că a avut o atitudine corectă, dar nu era pregătit: „Una e să fii corect, alta e să fii bun”.

Ce spune despre ancheta “dosarul Pyro“ al DIICOT

Daniel Niculae a discutat și despre . Fostul președinte al Rapidului este suspect în dosar că ar fi implicat în facilitarea accesului de materiale pirotehnice pe Giulești.

ADVERTISEMENT

„Mi-am făcut meseria, nu am făcut nimic ilegal. Am avut o discuție cu Liviu (n.red. – Ungurean, liderul de atunci al galeriei Rapidului)…se poate interpreta. Când ești conducător, ai o fișă de la Federația Română de Fotbal și acolo scrie: medierea și apropierea suporterilor.

Tot timpul trebuie să evităm conflicte, manifestări xenofobe, introducerea materialelor pirotehnice. Am încercat să fac toate lucrurile astea, uneori am reușit, alteori nu. Dar, nu am făcut nimic împotriva legii. Mi-am făcut meseria”, a mai spus „Nico“.

ADVERTISEMENT

Scandalul a luat cu amploare mai multe galerii din țară, cu precădere în București, dar Rapid a fost capul de afiș. DIICOT a dispus mai multe arestări, printre care și cea a liderului de galerie, Liviu Ungurean, aka Bocciu.