Daniel Niculae îl atacă dur pe Ovidiu Burcă: „El nu știa unde e Bucureștiul când eu am intrat pe poarta Rapidului”

Ovidiu Burcă s-a despărțit de Rapid la începutul lunii iulie, când și-a dat demisia din funcția de antrenor la echipa secundă a clubului, pe care o ocupa de la începutul anului, dar continuă să bage bățul prin gard și să agite spiritele.

Ovidiu Burcă nu a fost interesat de argumentele lui Daniel Niculae

„Am avut o discuție de un minut sau două. Eram la Rapid II și mă așteptam la reacția asta din partea lui. Daniel Niculae și Victor Angelescu m-au chemat, Nico mi-a zis că nu suntem compatibili. I-am mulțumit și mi-am luat la revedere.

A încercat să-mi aducă niște argumente, dar l-am oprit pentru că nu-și mai aveau rostul. Știam că își dorește să plec. Ne-am strâns mâna, i-am urat baftă. Așa e viața”, declara, în septembrie, Ovidiu Burcă.

Daniel Niculae a fost adus la Rapid de tatăl lui

Actualul președinte al grupării giuleștene, Daniel Niculae, s-a iritat când a auzit că fostul antrenor al echipei secunde a spus că el l-ar fi adus în club. „Pe mine m-a dus tata la Rapid.

Când eu intrat pe poarta Rapidului, domnul de care ai spus nu cred că apucase să iasă din localitatea în care s-a născut (n.r – Slatina). Nu știa unde e Rapid, nu știa unde e București.

Lucrurile au fost foarte clare de la început. Nu ne-am înțeles și ne-am strâns mâna… Nu aveam aceeași gândire, nu avem același plan. Atât timp cât au apărut conflicte, am ales să plec.

Daniel Niculae recunoaște că a pus condiția ca Ovidiu Burcă să fie dat afară

Nu vreau să-mi aduc aminte de personajele care au trecut pe la clubul acesta și au fost instalatori! Eu nu am plecat niciodată, nu am fugit, cum spune el. Am spus atunci că plec și că mă întorc când vor pleca anumite persoane din conducerea clubului.

Lucru care s-a întâmplat. Eu am pus condiția ca Burcă să fie dat afară. Acesta lucru s-a întâmplat, iar alegerea a fost foarte bună. Am reușit să promovăm, ceea ce nu reușiseră cele două persoane care fuseseră în trecut la Rapid.

Avem un parcurs bun, acum, în prima ligă, lucrurile sunt așezate pe făgașul normal, chiar neașteptat de bine pentru această perioadă. Deci sunt lucruri bune care s-au întâmplat și se întâmplă în continuare la Rapid”, a spus Niculae la .

Daniel Niculae nu exista în nicio organigramă, susține Ovidiu Burcă

Afirmația care l-a aprins pe fostul atacant rapidist a fost făcută de Ovidiu Burcă la începutul lunii septembrie. „În momentul în care am pornit acest proiect, Daniel Niculae nu exista pe nicio hârtie, în nicio organigramă.

Eu am fost omul care l-a propus. Nu-l știam direct, dar am avut referințe bune despre el de la cercul meu de prieteni apropiați. Am crezut foarte mult în el. A trăit mult în străinătate, avea o stabilitate financiară, voiam să nu existe tentația de a profita de finanțele clubului.

În plus, când am început discuțiile, el și-a dorit să fie președinte. I-am zis ok. Pe mine nu mă interesa funcția. Eu am fost în clubul ăsta și președinte, și acționar, și director tehnic, și antrenor la copii și juniori, și antrenor la Rapid II”, .

Daniel Niculae dădea asigurări că unele persoane vor pleca din club

în aprilie, după o , fiind instalat în funcția de președinte al clubului. „Ziua de azi nu-mi aduce decât bucurie, nu pot spune că am plecat, am redevenit fan al acestei echipe, am revenit într-o funcție administrativă.

Vrem să ducem clubul în prima ligă și să parcurgem toate etapele pentru a redeveni forța care nu am fost de demult. Mi-aș fi dorit ca această conferință să o facem pe noul stadion, dar nu s-a putut. Știți foarte bine de ce am luat decizia de a veni abia acum, și de ce am plecat.

Persoanele cu care nu am putut lucra probabil vor pleca săptămâna viitoare. Lucrurile se vor face pas cu pas, profesionist și cu multă dragoste. Vor mai apărea schimbări, vor mai fi oameni care vor fi aduși în staff, voi forma o echipă pe care mă voi baza, toți vrem să ajutăm ca echipa să promoveze”, .