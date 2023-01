Daniel Nuță, actorul din serialul care a rupt topul Netflix din România: ”Vlad Dracula a fost ceea ce nu pot eu să fiu”

FANATIK a stat de vorbă cu actorul-fenomen al momentului! Daniel Nuță, celebrul Vlad Țepeș din Rise of Empires: Ottoman, și-a deschis sufletul și ne-a oferit detalii exclusive despre viața de actor, dar și despre sacrificiile din carieră, despre rolurile care i-au adus bucurie și eforturi de toate felurile, dar și despre cum este el, în viața de zi cu zi.

Daniel Nuță din Rise of Empires: Ottoman, serialul fenomen de pe Netflix, dezvăluiri exclusive

în serialul fenomen de pe Netflix – Rise of Empires: Ottoman – a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre rolul care i-a adus celebritatea. Mai mult, el ne-a dezvăluit că personajul ”l-a urmărit” de-a lungul ultimilor ani, jucându-l destul de des.

Mai mult, dezvăluie actorul aplaudat acum în toată lumea, rolul de antagonist pe care îl are în serial i se potrivește ca o mănușă, dar, precizează Daniel, așteaptă să fie distribuit și în personaje care să îl pună să fie ”eroul” momentului.

În altă ordine de idei, , dar că, acum, privind în urmă, și-a însușit lecțiile de rigoare.

Daniel Nuță: ”Descoperi o pasiune și te lași condus pe drumul ei”

– Cine este Daniel Nuță? Cum și-a descoperit pasiunea pentru actorie și când s-a întâmplat asta?

Un om simplu, un actor tânăr, producător de film la început de drum, prieten, iubit, copil uneori, foarte serios alteori, un om cu credință în Dumnezeu, în forțele proprii și în visele lui. Dorința de a fi actor am descoperit-o în liceu când, din întâmplare și curiozitatea unui adolescent de a face parte din distribuția unui film, am luat parte la filmare unui lungmetraj împreună cu ai mei colegi și profa mea de franceză. Mi-a super-plăcut cum s-au întâmplat lucrurile așa că am vrut să descopăr mai mult. Nu e nicio filozofie, descoperi o pasiune și te lași condus pe drumul ei.

– Care a fost cel mai frumos rol pe care l-ai interpretat? Dar cel în care te-ai regăsit cel mai mult?

Din punctul meu de vedere, rolurile mari pe care le-am făcut până acum, fie că au fost în serialele din România, fie că e serialul de pe Netflix, fie că sunt rolurile din teatru, toate au avut ceva special pentru mine și am găsit în sufletul meu ceva de spus. Rolurile de antagonist îmi plac, mi se par mult mai complexe decât cele de protagonist, erou. În schimb, aștept ofertele pentru eroi.

”Vlad Țepeș m-a urmărit în ultimii ani”

– Numește personajul de care n-ai putut „să scapi”. Unul care te-a marcat profund, pe care l-ai simțit cel mai aproape de tine, ca om, în viața de zi cu zi. Ale cărui caracteristici se regăsesc și în omul Daniel Nuță, nu doar în actorul Daniel Nuță.

Ce pot să spun, Vlad Țepeș m-a urmărit în ultimii ani, nici nu am vrut să scap vreodată de el, a fost prezent cu mine mereu. Dar cred că am încheiat acest capitol din viața mea odată cu serialul de pe Netflix. Bineînțeles că în viața mea nu trag oamenii în țeapă, nu sunt atât de nebun, cum ar fi? Dar Vlad Dracula a fost ceea ce nu pot eu să fiu niciodată în viața de zi cu zi.

– Ce fel de personaje crezi că nu ți s-ar potrivi niciodată? În pielea cui nu ai putea să fii?

Consider că viața unui actor e cameleonică și ar trebui să fie în stare să facă orice. Tocmai asta e și frumusețea meseriei de actor. Orice rol are ceva fain și din orice partitură înveți ceva noi despre propria persoană.

– Ce sacrificii ai făcut, în cariera de actor? Ai vreun regret?

Am avut o viață simplă, frumoasă, liniștită, nu am făcut sacrificii. Am făcut eforturi. Fizice. Am parcurs mulți kilometri, nu am dormit multe nopți, aveam la un moment dat o perna în mașină. Lucrurile astea sunt normale în orice altă meserie, dacă muncești îndeajuns de mult pentru visul tău, faci eforturi.

Daniel Nuță, despre prima zi de filmări pentru Rise of Empires: Ottoman: ”Foarte mari emoții”

– Care a fost cel mai greu moment de la filmările pentru Rise of Empires: Ottoman?

Prima dublă din prima zi de filmare. Aveam foarte mari emoții. Apoi, am realizat că am în jurul meu o echipă de oameni foarte generoși și care îmi ofereau foarte multă încredere. După prima dublă, am știut că parcursul pe întreaga perioadă de filmare va fi ușor și super creativ.

– Cum te-ai simțit în pielea lui Vlad Țepeș? Știu că nu îți este străin deloc acest personaj, întrucât ai mai fost pus, o dată, în acest rol.

Am îmbrăcat un costum, am pus niște cizme de piele, am pus o armură pe mine, câteva cuțite, m-au machiat, mi-au făcut părul. Vlad Țepeș e un concept, e în mintea noastră, a existat cu mine 3 luni de zile cât am fost la filmare. A existat în gândurile mele și ne-am înțeles foarte bine.

Actorul George Constantin, sursă de inspirație pentru ”Vlad Dracula”

– Ce actor român te-a inspirat sau te inspiră cel mai mult? Explică de ce.

George Constantin. Am văzut tot ce se putea vedea cu el, am citit interviurile, articolele despre el. Stilul lui de joc, nuanțele pe care le avea, universul lui interior era fascinant. Avea un soi de magnetism pe care rar l-am văzut la alți actori, nu numai din România, actori din toată lumea. Același tip de magnetism l-am mai văzut la un actor rus, Innokenti Smoktunovsky.

– Cum ești tu, în viața de zi cu zi? Ce pasiuni ai, ce îți place să faci, ce îți place să mănânci? Ești o fire introvertită sau extrovertită?

Sunt destul de introvertit, de mic am fost așa. Fac producție de film, lucrez cu copiii la Academia Studiourile Buftea, unde avem cursuri de actorie de film. Rar am timp să mă bucur și de alte lucruri pe care un om obișnuit le face. Văd multe filme. Avem nevoie cu toții să vedem multe filme. Filme bune!!

– Cum te simți atunci când oamenii îți scriu sau te recunosc pe stradă și te felicită pentru performanțele tale din lumea actoriei și a filmului? Te-a schimbat asta cu ceva, ca om?

E doar o bucurie sinceră când văd că starea oamenilor se schimbă când își dau seama că eu sunt actorul din serialele românești sau din Rise of Empires: Ottoman.

– Ai fost un copil răsfățat? Ai făcut boacăne, în copilărie?

Nu prea. Așa cum am fost, am fost destul de introvertit, destul de cuminte în general.

”M-a ferit viața până acum de lucruri urâte”

– Care a fost cel mai greu moment din viața ta și cum ai reușit să-l depășești?

Fiecare zi vine cu momente grele și momente frumoase în același timp. Nu am avut momente grele, nu am avut mari hopuri de trecut. M-a ferit viața până acum de lucruri urâte și sper să nu se întâmple.

– Ai suferit vreodată din dragoste? Știi că nu recunosc asta prea mulți bărbați.

Normal că am suferit, ca orice om. Dar le consider lecții pentru viața mea, pentru viitorul meu și pentru devenirea mea într-un om mai bun.

– Cum te vezi peste 10 ani?

Sper să îmi păstrez aceeași stare de spirit, să lucrez la fel de mult, să îmi păstrez aceeași pasiune și să fiu sănătos. Îmi doresc să fac roluri cât mai frumoase, complexe și să mă bucur la fel de mult și sincer de ele.